Ora alla torres serve continuità 

Sassari. Una vittoria per iniziare bene. Come l’anno scorso e due stagioni fa. Magari meno brillante del 3-0 sulla Vis Pesaro o del colpaccio per 2-1 con la Recanatese, ma pur sempre importante «per dare continuità alla Coppa Italia», come ha sottolineato l’esterno destro Giacomo Zecca, match winner nella prima di campionato contro il Pontedera. Giusto per ricordare come nulla sia scontato: la Ternana ha perso col Livorno, superato dai rossoblù in Coppa Italia. Invece nell’anno del ritorno in C, stagione 2022/23, fu sconfitta a Chiavari contro la Virtus Entella per 1-0. E il torneo fu tormentato.

L’obiettivo ora è allungare il periodo di gioco scintillante, finora ammirato soltanto nei primi tempi delle contro Livorno e di sabato scorso al Vanni Sanna. «Dobbiamo anche imparare a gestire meglio palla e situazioni, anche se di positivo c’è che questa squadra sa già soffrire quando l’avversaria aumenta la pressione», ha specificato il tecnico Michele Pazienza.

Cosa va bene

Il gioco è decisamente diventato più rapido e verticale, con meno possesso ma più profondità. Quando le avversarie chiudono bene, non sempre i sassaresi fanno tornare la palla alla difesa per ricominciare l’azione ma a volte effettuano il cambio di lato. Il ritmo del primo tempo è davvero elevato e finora la Torres è riuscita a creare quattro-cinque buone occasioni. Non è un caso che siano state realizzate nella prima frazione tutte e 3 le reti messe a segno tra Coppa Italia e campionato.

Il centrocampo a cinque con Brentan e Lunghi da mezze ali consente una manovra offensiva avvolgente. Il terzetto difensivo Fabriani-Antonelli-Mercadante propone anche una grande presenza fisica.

Da migliorare

Nel secondo tempo i rossoblù entrano in campo troppo timidi, concedendo campo e iniziativa all’avversaria di turno. E rischiando qualcosa di troppo. «Devono migliorare gambe e testa», ha detto mister Pazienza. La condizione fisica crescerà col tempo. La testa è una questione di esperienza e/o personalità. La squadra è stata ringiovanita e in panchina a parte Idda, Masala e Diakite ci sono solo Under 22, anche perché bisogna ricordare che il trequartista-regista Mastinu sarà indisponibile per tutto settembre dal momento che questa settimana si opererà a un menisco del ginocchio sinistro.

La stessa prestazione e doppia ammonizione di Lunghi (buonissimo primo tempo, ripresa egoistica e con troppi errori) dimostra come persino i giovani di talento e con un po’ d’esperienza devono ancora imparare a gestirsi. Piuttosto c’è da sperare che Di Stefano recuperi per la trasferta di Campobasso, perché la squalifica dello stesso Lunghi toglie alla manovra offensiva il giocatore più imprevedibile, anche se come alternativa può esserci Carboni.

Obiettivo Starita

La società sassarese cerca di arrivare con l’acquisto o almeno il prestito a Ernesto Starita, punta rapida che può fare anche l’ala, che tuttavia ha un contratto col Benevento sino al 2027. Classe 1996, il napoletano ha vissuto le stagioni migliori col Monopoli, dove ha firmato 35 gol in quattro stagioni. Nel campionato passato invece ha avuto poco spazio da titolare nel Benevento: solo tre volte nell’undici di partenza. Il mister torresino lo conosce bene perché lo ha allenato nella breve parentesi della stagione scorsa.

Si attende poi la chiusura del mercato per capire se l’esterno Zambataro andrà via oppure potrà restare e fare nuovamente parte della rosa secondo il piano originario, come rivelato dal tecnico Pazienza. Intanto il centrocampista Iovieno, 17 anni, è stato ceduto in prestito al Barletta in Serie D.

RIPRODUZIONE RISERVATA