VaiOnline
Tennis.
02 febbraio 2026 alle 00:31

ora Alcaraz è re di tutto 

Batte Djokovic a Melbourne: Career Grand Slam a 22 anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Melbourne. C'è un numero uno che dopo Melbourne è ancora più solo al comando. Carlos Alcaraz si prende l'ultimo tassello che gli mancava, trionfa agli Australian Open battendo l'immortale Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) e completando a 22 anni il Career Grand Slam: nessuno come lo spagnolo, perché nemmeno i più grandi così giovani erano riusciti a conquistare tutti i Major. E quando il rumore si spegne e le luci della Rod Laver Arena si abbassano per l'ultima volta, su quello che lascia questo primo appuntamento del 2026 lo ha chiarito il serbo, con la lucidità di chi sa riconoscere la portata dei momenti anche nel giorno della sconfitta: «Lascia un segno indelebile nella storia del tennis». È così: lo spagnolo una traccia nella storia del tennis l'ha già incisa. Profonda. Definitiva. A 22 anni è dove nessuno prima era arrivato. L'unico limite ora è se stesso.

La partita

La finale dell'Australian Open è stata, prima di tutto, un racconto di maturità. Per 40 minuti Alcaraz è stato quasi un'ombra, schiacciato dall'intensità e dalla precisione chirurgica di Djokovic, capace di prendersi il campo come se il tempo non esistesse e portando a casa il primo set per 6-2. Un Alcaraz più giovane, forse, avrebbe forzato, cercato soluzioni impossibili. Questa volta no. Ha accettato il momento, ha aspettato che la partita cambiasse inerzia, e quando è successo non ha più mollato il controllo. Da lì in avanti non è stata una questione di potenza, ma di intelligenza tennistica: larghezza, variazioni, difesa estrema, gestione dei punti chiave. Djokovic ha lottato fino all'ultimo respiro ma il match era ormai nelle mani dello spagnolo, che si è preso le due successive partite per 6-2 e 6-3. Il serbo ha reagito nel quarto set, ma sul 4-4 ha mancato la palla del possibile break, cedendo poi il servizio, e il match, sul 6-5 per lo spagnolo. E pensare che appena sei settimane fa Alcaraz aveva scosso il mondo del tennis separandosi da Juan Carlos Ferrero, una scelta che aveva generato dubbi e critiche. In pochi avevano colto il senso di quella decisione, affidare la guida tecnica a Samuel Lopez e ripartire da se stesso. Oggi, col trofeo che mancava finalmente tra le mani, quella scelta appare per ciò che era: necessaria. «Molti hanno parlato senza sapere quanto ho lavorato», ha spiegato Alcaraz. «Ho dimostrato che si sbagliavano». Adesso la parola passa a Jannik Sinner, che ha 3.350 punti di ritardo in classifica e deve battere un colpo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il Sulcis è senza corrente, sindaci sul piede di guerra

Pesanti disagi a Carbonia: si ricorre a un maxi generatore 
Andrea Scano
Regione

Sanità, caos nomine Via anche il direttore dell’assessorato

Oppo a un passo dalle dimissioni Schell verso la direzione generale 
Roberto Murgia
Il caso

Appello dai campi: «L’acqua delle dighe non vada sprecata»

Monte Pranu al limite, paratie aperte Milioni di metri cubi finiscono a mare 
Fabio Murru
La guerriglia

Meloni a Torino visita i poliziotti E c’è un fermo

La premier sull’aggressione: «È stato un tentato omicidio» 
Milano

Il rapinatore spara, l’agente risponde e lo colpisce al capo

Aveva rubato la pistola a un vigilante Rogoredo, caso-fotocopia dopo 6 giorni 