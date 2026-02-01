ora Alcaraz è re di tutto 

Melbourne. C'è un numero uno che dopo Melbourne è ancora più solo al comando. Carlos Alcaraz si prende l'ultimo tassello che gli mancava, trionfa agli Australian Open battendo l'immortale Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) e completando a 22 anni il Career Grand Slam: nessuno come lo spagnolo, perché nemmeno i più grandi così giovani erano riusciti a conquistare tutti i Major. E quando il rumore si spegne e le luci della Rod Laver Arena si abbassano per l'ultima volta, su quello che lascia questo primo appuntamento del 2026 lo ha chiarito il serbo, con la lucidità di chi sa riconoscere la portata dei momenti anche nel giorno della sconfitta: «Lascia un segno indelebile nella storia del tennis». È così: lo spagnolo una traccia nella storia del tennis l'ha già incisa. Profonda. Definitiva. A 22 anni è dove nessuno prima era arrivato. L'unico limite ora è se stesso.

La partita

La finale dell'Australian Open è stata, prima di tutto, un racconto di maturità. Per 40 minuti Alcaraz è stato quasi un'ombra, schiacciato dall'intensità e dalla precisione chirurgica di Djokovic, capace di prendersi il campo come se il tempo non esistesse e portando a casa il primo set per 6-2. Un Alcaraz più giovane, forse, avrebbe forzato, cercato soluzioni impossibili. Questa volta no. Ha accettato il momento, ha aspettato che la partita cambiasse inerzia, e quando è successo non ha più mollato il controllo. Da lì in avanti non è stata una questione di potenza, ma di intelligenza tennistica: larghezza, variazioni, difesa estrema, gestione dei punti chiave. Djokovic ha lottato fino all'ultimo respiro ma il match era ormai nelle mani dello spagnolo, che si è preso le due successive partite per 6-2 e 6-3. Il serbo ha reagito nel quarto set, ma sul 4-4 ha mancato la palla del possibile break, cedendo poi il servizio, e il match, sul 6-5 per lo spagnolo. E pensare che appena sei settimane fa Alcaraz aveva scosso il mondo del tennis separandosi da Juan Carlos Ferrero, una scelta che aveva generato dubbi e critiche. In pochi avevano colto il senso di quella decisione, affidare la guida tecnica a Samuel Lopez e ripartire da se stesso. Oggi, col trofeo che mancava finalmente tra le mani, quella scelta appare per ciò che era: necessaria. «Molti hanno parlato senza sapere quanto ho lavorato», ha spiegato Alcaraz. «Ho dimostrato che si sbagliavano». Adesso la parola passa a Jannik Sinner, che ha 3.350 punti di ritardo in classifica e deve battere un colpo.

