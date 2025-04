Ora al “Triplete” l’Inter ci crede davvero 

Milano. Il sogno Champions League per l'Inter ora è lì, a tre partite di distanza. La qualificazione alle semifinali superando il Bayern Monaco permette infatti ai nerazzurri di poter continuare a coltivare il sogno di tornare ad alzare la coppa dalle grandi orecchie, ma non solo, perché tra campionato e Coppa Italia resta vivo anche l'obiettivo Triplete. Anche perché, come spiegato dal presidente Giuseppe Marotta, per una squadra come l'Inter l'obiettivo deve essere provare a vincere tutto: «Noi siamo l'Inter quindi è obbligatorio dire che partecipiamo a questa competizione per cercare di vincere», ha detto il numero uno nerazzurro a Sky.

Il raggiungimento della semifinale di Champions, la seconda in quattro anni nell'era Inzaghi, è «motivo di grandissimo orgoglio. È un momento particolarmente felice che però non è la fine di un percorso che ci vede ancora protagonisti in tre competizioni. Vincere la Champions forse è l'unica cosa che mi manca, quindi sarebbe un motivo di grande soddisfazione», ha sorriso Marotta. «Io lo considero un sogno ma siccome i sogni spesso si avverano dobbiamo crederci. Sono certo che questa è una squadra che ci può togliere tante soddisfazioni e che non partiamo sfavoriti rispetto al Barcellona perché abbiamo l'obbligo di credere in noi stessi e nelle nostre capacità». Tuttavia, prima della doppia sfida coi blaugrana ci sarà da rituffarsi sull'obiettivo campionato. A partire dalla gara di domenica col Bologna, partita che secondo Marotta è «la partita più importante dell'anno, ci giochiamo una fetta di campionato», ha spiegato il presidente nerazzurro.

