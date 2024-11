ora abbiamo un maestro 

TORINO. Jannik Sinner è tutto, n.1, e ora anche “maestro”. Già perché nell'anno memorabile il campione azzurro è il re delle Atp Finals. L'incoronazione è arrivata al termine della finale vinta con lo statunitense Taylor Fritz. Il numero 1 del mondo lo ha schiantato in un'ora e 24 minuti di gioco con il punteggio di 6-4 6-4, lo ha sconfitto proprio con l'arma migliore dell'americano: la battuta. Alla fine 14 ace a 8 per l'azzurro. La Inalpi Arena di Torino ha risposto nel migliore dei modi all'importanza dell'avvenimento: tutto esaurito, tribune ribollenti di passione, coinvolgenti giochi di luce. Fritz ha martellato in battuta (fino a 227 km/h) ma Jannik non è sembrato per nulla preoccupato, dimostrando di essere in questo momento il miglior giocatore al mondo anche in risposta.

La partita

Il match è filato via sui binari dell'equilibrio, rotto al settimo game dal break di Sinner. Da lì in poi l'azzurro non ha avuto problemi. Con tre aces si è portato sul 5-3. Poi ha chiuso sul 6-4 in 41 minuti di gioco. Maggiore equilibrio nel secondo set. Fritz è partito bene e ha tenuto il servizio. Sinner ha ribattuto colpo su colpo. Il momento chiave è arrivato sul 2-2, Fritz al servizio. Di nuovo ai vantaggi. Sinner ha avuto una prima palla break che è stata annullata con un ace, ma sulla seconda l'americano ha commesso un errore di misura ed è arrivato il break. Da quel momento in poi la tensione è diventata ancora più alta. Ogni punto di Sinner è un boato. Si è arrivati sul 5-4. Sul 15 pari il numero 1 del mondo ha mandato in visibilio il pubblico con una palla corta da “maestro”, per poi chiudere al primo match point: tripudio sugli spalti e doppio 6-4 allo sconsolato Fritz, come 6 giorni fa. Jannik ha alzato le braccia al cielo.

Numeri da fenomeno

Il campione di San Candido chiude così la stagione del circuito Atp (deve ancora giocare le finali di Coppa Davis a Malaga) con un bilancio fenomenale: 70 vittorie e solo sei sconfitte, con 21,4 milioni di euro incassati. «Per me vuol dire tanto vincere davanti a questo pubblico incredibile», ha detto. «Ho cercato di trovare una chiave migliore rispetto all'anno scorso, c'era più tensione. Sono felice di condividere questo con il pubblico italiano». Nel doppio, grande equilibrio e successo dei tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz (8) sui numeri 1 Marcelo Arevalo (El Salvador) e Mate Pavic (Croazia) con due tie-break: 7-5, 8-6.

