«Ora abbiamo paura dei criminali» 

Emergenza criminalità a Assemini. A farne le spese cittadini e commercianti che, nel corso degli ultimi 24 mesi, hanno subìto spaccate e scassi, effrazioni e furti. L’escalation” fa discutere, gli asseminesi pare non abbiano dubbi: «Sembra di essere tornati agli anni Ottanta».

Le spaccate

Frequente il furto di utilitarie, i cui pezzi vengono destinati al fruttuoso mercato nero dei ricambi, e quello delle Alfa modello Giulietta, macchine resistenti e veloci, ideali per spaccare prima e fuggire poi. Le carcasse dei veicoli rubati vengono poi abbandonate nelle zone di campagna dell’ampio territorio asseminese e, perdipiù, bruciate per non lasciare tracce oltre lo scheletro. Auto che, spesso, vengono usate per compiere ulteriori atti criminali: la spaccata delle vetrine è diventata, per Assemini e i paesi dell’hinterland cagliaritano, un classico. L’ultima è quella che ha infranto la vetrina del panificio “Sa Moba Antiga” di via Sardegna: «Non ci si può sentire sicuri», ha commentato la titolare Erika Sollai, 46 anni: «Da gennaio 2024, dopo un altro scasso con furto, non lasciamo più niente in cassa. Ci restano da pagare i danni, con tutte le difficoltà del caso». Il fatto che la zona sia illuminata e densamente popolata non ha scoraggiato i criminali: «Entrano senza paura di essere beccati. Temo che sarebbero capaci di accedere anche in un appartamento con le persone dentro».

La paura

Dispiaciuti e insicuri anche gli altri commercianti che recentemente sono stati protagonisti di episodi simili: «Abbiamo potenziato i dispositivi di sicurezza», ha fatto sapere il 46enne Andrea Troli della fioreria “Verdebianco”, vittima di scasso con furto a settembre. Non si sente tutelata neppure la pasticcera 43enne Gaia Trudu: «Siamo in uno stato d’ansia che non so spiegare, la paura c’è ogni notte nonostante il mio locale sia dotato di tutti i dispositivi antifurto». Hanno forzato il portoncino due settimane fa, portando via circa 800 euro dalla cassa. Spaccata con un’auto, qualche giorno dopo, la vetrina della pasticceria “Five Sister”, sempre in via Sardegna: «Ci stiamo confrontando tra commercianti ed è nostra intenzione chiedere un incontro col sindaco. Così non si può andare avanti, subiamo una continua violenza e oltre al danno materiale conviviamo col terrore. Non dormo di notte. Se mi dovesse ricapitare? Chiudo il bar», ha concluso il 49enne Emanuele Cani.

Le responsabilità

Gli esercenti, tuttavia, non puntano il dito contro le forze dell’ordine: «I carabinieri sono disponibilissimi. Ma sono pochi, il territorio da monitorare è grande e fanno ciò che possono in base al personale che viene dato loro a disposizione». Nel contempo credono che il potenziamento degli impianti di videosorveglianza collegati al 112 potrebbe aiutare. «Ho avuto modo di parlare col prefetto - ha aggiunto il sindaco Mario Puddu, anche lui vittima dei ladri d’auto - che mi ha rassicurato sul fatto che verranno intensificati i controlli. Già in queste serate ho notato più gazzelle per le strade. Inoltre abbiamo programmato alcuni interventi in collaborazione con la polizia locale».

