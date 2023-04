«Ora abbiamo mezzo piede nei playoff» 

«Scusate signore, oggi stiamo “cazzareggiando”...». Il dopo Cagliari-Ternana si trasforma nel Claudio Ranieri Show. Potere di una vittoria («si vede che sono contento?»), il tecnico spiega la partita, fa battute e viaggia nel tempo. Partendo da quei quattro cambi, il colpo geniale che ha svoltato il pomeriggio. «Magari avrete pensato che avevo sbagliato le scelte iniziali e invece avete toppato. Come quando, nel 1990, cambiavo moduli a gara in corso e dicevano che avevo sbagliato all'inizio. Io porto la bandiera di quello che sbaglia, ma ormai potete dirmi tutto, ci passo sopra».

Il ribaltone

L'inizio: «Ho scelto quelli che più mi avevano convinto negli allenamenti. Eravamo partiti bene, abbiamo fatto gol e sfiorato il raddoppio. Poi, preso l'1-1, è successo quello che si era già visto a Parma. Stavamo soffrendo con le palle alte e così ho messo Deiola dietro. Nella ripresa, ho rimesso al loro posto Zappa e Barreca e con Luvumbo abbiamo dato vivacità davanti. Zito era il primo cambio, ma per come si allenato avrebbe potuto giocare dall'inizio, ma volevo tenermi una freccia all'arco». Con Rog quattro cambi tutti in una volta: «L'avevo già fatto in un Torino-Samp nel 2020, io ero in tribuna squalificato. Se dopo il loro gol non abbiamo capito più nulla, nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita, lasciando solo due tiri dal limite, chiudendoci bene e sfiorando il raddoppio in contropiede». L'intervallo decisivo con i cambi, ma Ranieri spiega anche quanto accaduto negli spogliatoi: «Ai ragazzi ho detto di stare calmi, che avremmo ripreso la partita. Ho potuto dare tutte le direttive, anche a Rog che ha fatto bene. Purtroppo questo ragazzo una ne fa e un'altra ne salta, ma è importante averlo recuperato, è importante. Però ringrazio tutti quelli che sono entrati, hanno cambiato il senso della partita».

Vittoria pesante

Ranieri scherza sul Cagliari che non ha chiuso la partita («così è bellissimo, questa squadra è per i cuori forti») e battezza l'importanza del successo: «A tutti ho detto che ci giocavamo dieci mesi di lavoro, con i tre punti si mette mezzo piede nei playoff. Ora aspettiamo gli altri, ma dobbiamo andare a lottare venerdì a Perugia. Ma siamo pronti, vogliamo prenderci i playoff, possibilmente nella miglior posizione. Niente è scontato. Entriamo, poi vedremo>.