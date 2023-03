Opzione donna, pressing dei sindacati sul Governo 

Il Governo lavora per modificare Opzione donna e allargare la platea delle beneficiarie. Attualmente ristretta, dopo i paletti inseriti nell'ultima manovra, a circa 2.900 lavoratrici. Sul tavolo, quindi, c'è l'obiettivo di abbassare l'età per accedere a questa pensione anticipata, che potrebbe essere portata a 59 anni per tutte le lavoratrici. E, tra le ipotesi, anche quella di eliminare il riferimento ai figli, variabile che nello schema in vigore consente di ridurre fino a due anni la soglia per l'uscita, da 60 a 58 anni, per alcune categorie. L'intenzione politica c'è, confermano da più parti, si tratta di capire quante risorse sono disponibili e di lì dare l'ok alla soluzione possibile per quest'anno.

In attesa della riforma delle pensioni che si punta a mettere in campo dal 2024 per evitare anche che, come paventa il presidente dell'Inps Pasquale Tridico i giovani di oggi escano dal mondo del lavoro a 70 anni, cresce il pressing dei sindacati, che si aspettavano una soluzione più velocemente. «Il Governo e il ministro del Lavoro dovrebbe accelerare misure e iniziative per ripristinare i vecchi requisiti», ha sottolineato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a cui ha fatto eco, il segretario generale della Uil, Pier Paolo Bombardieri: «La ministra Calderone avrebbe dovuto già dare una risposta, una vergogna, ci sono 20mila donne bloccate». Più drastico il leader della Cgil, Maurizio Landini: «Con il Governo non c'è confronto su nulla».

Il ministero del Lavoro le sue proiezioni in realtà le ha fatte, «le ha già mandate anche al Mef in modo che sia possibile determinare i costi delle eventuali modifiche. Sono in attesa, - ha spiegato Calderone - spero di avere risposte a breve». Oggi l'accesso a Opzione donna è limitato. L'ultima legge di Bilancio ha lasciato la soglia minima dei contributi a 35 anni ma ha alzato l'età a 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e per caregiver, invalide, licenziate o dipendenti da imprese in crisi (58 anni).

RIPRODUZIONE RISERVATA