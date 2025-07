optimist, alla LNI Ostiail tricolore a squadre 

La Lega Navale Italiana di Ostia vince il titolo a squadre ai campionati italiani e il prossimo anno dovrà rimettere in palio il Trofeo Challenge. Dove? Non è stato ancora deciso ma il “tricolore” Optimist appena concluso a Su Siccu con la puntuale organizzazione della Lega Navale Italiana di Cagliari ha convinto tutti e chissà che la manifestazione non possa tornare nello specchio d’acqua davanti a Bonaria tra un anno.

Nella finale disputata ieri mattina il circolo romano ha battuto il CV Ravennate, mentre la Lega navale Italia di Mandello del Lario ha superato il Circolo della Vela di Bari 1, conquistando il terzo gradino del podio. Gli altri 4 team della Gold fleet hanno disputato le “finaline di consolazione”. Nel corso dei quattro giorni di regate, anche i due circoli sardi presenti, Yacht Club Cagliari (12°) e LNI Olbia (15ª) si sono difesi bene, nella Silver Fleet, al cospetto dei migliori team italiani.

