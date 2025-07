Optimist, a Su Siccu i “tricolori” 

Si chiude oggi a Su Siccu, con tre finali in programma, il campionato italiano di vela a squadre per la classe Optimist, organizzato dalla Lega Navale Italiana di Cagliari. A contendersi il titolo saranno le squadre della LNI di Ostia (prima in classifica generale dopo le tre giornate preliminari) e del Circolo Velico Ravennate, mentre LNI di Mandello e Circolo della Vela Bari 1 si affronteranno per il terzo posto. In più ci sarà una finale “di consolazione” per gli altri circoli.

Il primi giorno nelle acque cagliaritane ha messo a dura prova l’abilità dei giovani equipaggi con vento sostenuto sino a 25 nodi; è andata meglio venerdì e ieri, con 8-9 nodi senza onda, le condizioni ottimali per questi scafi, divisi nelle due flotte Gold e Silver.

