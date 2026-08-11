«Ops, Dylan Dog, l’ho fatto di nuovo» In arrivo un albo firmato Mauro Aragoni 

La protagonista del nuovo Dylan Dog firmato da Mauro Aragoni è una giornalista di nera, tormentata da fantasmi del passato. Si intitola “L’ultimo treno della notte” il nuovo albo dell’Indagatore dell’Incubo, scritto dal regista e sceneggiatore ogliastrino e disegnato da Corrado Roi, tra i più celebri e apprezzati disegnatori italiani. Il volume, Dylan Dog numero 482, sarà in edicola a ottobre per Sergio Bonelli Editore.

È un ritorno

Per Aragoni si tratta di un nuovo ritorno nell’universo dell’Indagatore dell’Incubo, dopo la precedente esperienza con “Dylan Dog – Lo speciale: L’oscuro messaggero”, pubblicato nel novembre 2024. Il regista e sceneggiatore tortoliese, creatore, scrittore e regista della serie western internazionale That Dirty Black Bag e autore del celebre cortometraggio Nuraghes, con protagonista Salmo, torna così a misurarsi con uno dei personaggi più iconici del fumetto italiano.

“L’ultimo treno della notte”, curato da Barbara Baraldi, porta sulle pagine di Dylan Dog una storia dai toni cupi e inquietanti. I disegni sono affidati a Corrado Roi, autore noto in tutto il mondo per il suo inconfondibile tratto gotico e per le atmosfere oscure che hanno caratterizzato alcune delle pagine più celebri del fumetto italiano. L’albo rientra inoltre tra le pubblicazioni realizzate nell’anno del 40° anniversario di Dylan Dog, come evidenziato dal logo celebrativo presente in copertina.

La storia di Julia

La storia ha per protagonista Julia, una giornalista della sezione “Cronaca nera” del Night Post, specializzata in delitti seriali. A tormentarla è un episodio che sconvolse la sua famiglia molti anni prima: i nonni furono uccisi da un assassino mai identificato. Julia è convinta che quell’uomo non fosse neppure umano. Quando una nuova scia di sangue torna a collegarsi a quella vicenda, l’unico in grado di fermarla sembra essere proprio Dylan Dog. Ma, mentre gli omicidi si susseguono, l’Indagatore dell’Incubo dovrà scoprire che il vero pericolo non si nasconde soltanto nell’identità del serial killer, ma soprattutto nelle sue motivazioni.

Un serial killer

«Per scrivere questo numero – racconta Aragoni – mi sono ispirato a un serial killer realmente esistito in America: un assassino che sfruttava la rete ferroviaria per spostarsi da uno Stato all’altro, passando da una giurisdizione all’altra e agendo indisturbato per decenni». Il regista e sceneggiatore confessa di essere legato a questa storia, nella quale affronta alcuni dei temi che desiderava esplorare da tempo: «La complessità della psiche umana, i serial killer e l’orrore che può generare l’amore. Fino a che punto può spingersi la mente per amore? Un crime che diventa un horror, cupo, estremo, folle».

Il grande interesse

Grande l’entusiasmo anche per la collaborazione con Corrado Roi: «Veder prendere vita le 94 pagine di una sceneggiatura su cui ho sudato per mesi, con i disegni di Corrado Roi (che è in pratica il mio disegnatore preferito) è qualcosa di gigantesco per me. Un ringraziamento va quindi alla curatrice Barbara Baraldi e a tutto il team che ha lavorato all’albo». Un pensiero particolare, inoltre, per Tiziano Sclavi, il “padre” di Dylan Dog: «Per aver creato un personaggio così iconico e per aver approvato la mia folle storia».

I prossimi progetti? Il lavoro di Aragoni nel mondo del personaggio della Sergio Bonelli Editore non si ferma qui. «Attualmente sto lavorando a due nuove storie per Dylan Dog che usciranno prossimamente», anticipa lo sceneggiatore. Parallelamente, Aragoni è impegnato nella scrittura di una nuova serie televisiva destinata a un importante network. Un progetto ancora top secret.

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