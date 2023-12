Oprah Winfrey riaccende il dibattito sugli antidiabetici usati per dimagrire 

Storicamente alle prese con i chili di troppo, Oprah Winfrey è diventata l'ultima testimonial dei prodigiosi medicinali antidiabete come l'Ozempic che negli ultimi mesi si sono rivelati un'arma potente per combattere l'obesità.

Inizialmente riluttante a ricorrere all'iniezione settimanale («Penso che se ricorro a un farmaco è come prendere una scorciatoia», aveva proclamato in luglio), la regina dei salotti tv si è di recente arresa, decidendo al contempo di uscire allo scoperto. Da 107 chili di peso Oprah è scesa a 75: insomma, 3 chili soltanto al di sopra dell'obiettivo che si era prefissa: «Il fatto che ci sia una ricetta approvata dai medici per mantenere un peso forma e restare in salute dà un senso di sollievo, di redenzione, come un dono, non qualcosa da nascondere», ha dichiarato la conduttrice in un'intervista a People.

Ozempic, come i medicinali gemellì Wegovy e Mounjaro e l'equivalente Zepbound approvato di recente dalla Fda specificamente contro l'obesità, sono diventati così popolari negli Usa da provocare carenze nella distribuzione a danno soprattutto dei pazienti che devono farne uso per contenere il diabete. Molte le polemiche dunque che hanno accompagnato, come anche in Italia, il successo di questi farmaci, a partire dal costo esorbitante e non sempre coperto dalle mutue che li rendono inaccessibili alla popolazione meno abbiente e più comunemente vittima delle malattie legate al sovrappeso.

