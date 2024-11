Oppus e cinque secoli di delitti e castighi 

Un lavoro straordinario, perché racchiude cinquecento anni riletti con la vorace curiosità del cronista. Delitti, condanne, preti che ammettono relazioni (con figli annessi) e scomuniche, le terribili pene inflitte all’uxoricida con lo spargimento delle ceneri e il risarcimento alle vittime. “Mandas criminale” (Sandhi editore) è il lavoro numero quaranta del sindaco di Mandas Umberto Oppus, 53 anni, già cronista de L’Unione Sarda per il suo territorio, giovane democristiano cresciuto nelle scuole di formazione politica all’ombra di Francesco Cossiga e Giorgio Oppi, primo cittadino dal 2000 e nei vertici dell’Anci dallo stesso periodo. Ieri sera, nella sala Pisano de L’Unione Sarda, la presentazione del lavoro di Oppus curata dal giornalista Enrico Pilia, con le letture di alcuni passaggi significativi a cura della giornalista di Videolina Mariangela Lampis. Non sono voluti mancare l’attore Alessandro Pili e l’artista Giuliano Marongiu, così come l’ex parlamentare Michele Cossa. Intervenuta anche l’autrice della prefazione, il sostituto procuratore generale Maria Grazia Genoese.

Un omaggio ai lettori ma anche alla comunità mandarese, forte anche a Cagliari, con un lavoro che separa i fatti da qualsiasi giudizio, anche su clamorosi episodi di cronaca dei quali è riportata la fedele descrizione grazie ai documenti scovati dall’autore fra la Spagna e la Sardegna. Oppus, al quarto libro solo nel 2024, ha recuperato con passione tutto quello che di cronaca nera, ma anche rosa mista al nero, è accaduto nel suo territorio. Lunghissimo il suo firma-copie finale.

