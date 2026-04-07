Oppus alla ricerca della (quinta) conferma 

Nessuno più di lui è il sindaco del terzo millennio: eletto per la prima volta nel 2000 per tre mandati consecutivi, si era assentato un attimo per via del limite di legge e nel 2020 è tornato in sella al Comune di Mandas, che cavalca anche ora. Con una presenza che sa di assedio come questa, un forestiero penserebbe a Umberto Oppus come a un anziano pensionato, invece domenica spegnerà 55 candeline e dunque continuerà a lavorare come segretario generale dell’Anci, l’Associazione nazionale comuni italiani. E a fare il sindaco di Mandas, se i mandaresi così vorranno, visto che è già certa la quinta candidatura quasi consecutiva. Un imperatore, più che un sindaco. «Casomai un Duca», corregge lui, in onore della storia del suo paese di nemmeno duemila anime dove è più famoso della coca cola.

Gli sfidanti

Chi tenterà di contendere il trono dell’ufficio del sindaco, a uno che forse è arrivato prima della poltrona su cui siede? Sul nome (o i nomi) le notizie sono frammentarie e soprattutto non confermate, c’è molta pretattica, ma almeno un contendente lo avrà. Il “laboratorio” anti Oppus è all’opera sotto lo sguardo esperto di Paolo Rocchitta, due volte sindaco tentato ma non riuscito, che con altri cerca di mettere insieme un gruppo di giovani: «Vogliamo formare una lista contro un’anomalia mondiale». Si riferisce certo ai vent’anni da sindaco di Oppus, che ora vuole trasformare in 25. «I mandaresi si sono appiattiti su un imbarbarimento culturale di un paese in cui i Consigli comunali durano dieci minuti», sbuffa Rocchitta: «Propone solo il sindaco, la sua maggioranza gli vota tutto, l’opposizione perde sempre la conta in aula e pure l’entusiasmo di fare proposte che tanto poi non passeranno». In quest’assenza di riconoscimenti all’avversario, Rocchitta dà la stoccata: «Ma perché il sindaco Oppus, quando fa qualcosa, la inaugura dieci volte?».

Il “Duca ”

Ora, turbare lo stato d’estasi dell’interessato non è una passeggiata, infatti la risposta è in un fil di voce: «Ma non è vero che inauguro tante volte, sono frecciatine da campagna elettorale, peraltro l’ultima che faccio come sindaco anche se potrei ripresentarmi. Ora ho voglia di occuparmi di qualcos’altro, non posso fare il sindaco a vita», dice rubando la frase ai suoi avversari, e pensa alla Regione. Intanto, però, è candidato sindaco a Mandas e intende centrare l’obiettivo anche stavolta. Vincerà? «Nel 2020 c’erano tre candidati e sono passato con il 48 per cento, ma ogni elezione fa storia a sé. Vincerà chi deve vincere, non faccio pronostici. A decidere saranno i mandaresi».

Il paese invecchia

Quindi, a decidere saranno adulti e anziani, perché il suo rivale (di lista, non come candidato sindaco) Rocchitta dice che i giovani, Oppus, li fa scappare dal paese. «Mi risulta che l’Arst abbia assunto numerosi cantonieri», ribatte il sindaco “perenne”, «c’è molta richiesta di muratori che invece non si trovano, e poi i disoccupati, a Mandas, sono ben pochi». O forse non ci sono i giovani, che emigrano o vanno a Cagliari? «Beh, se sono laureati è difficile evitarlo: in paese non ci sono granché occasioni per loro, anche perché ci hanno tagliato tutti gli uffici statali e abbiamo solo le scuole dell’obbligo», sbuffa Oppus. Anche per locali e luoghi di aggregazione, il piatto piange. Però Oppus, subito dopo, si riaccende: «Vogliamo chiudere un investimento sull’idrogeno da 70 milioni di euro, ci sono due milioni per il Trenino Verde, uno e mezzo per gli impianti sportivi. L’Airone calcio ha 260 iscritti dai 4 ai 18 anni e fa anche basket, abbiamo inaugurato il Museo delle auto storiche, sostenuto la prima cantina, cinque giovani avviati nei primi corsi per la gestione di impianti a idrogeno» che Oppus vede come ossigeno. Per la sua base elettorale.

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