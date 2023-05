Opposizioni all’attacco: «Era sotto controllo?» 

Il ficus di piazza Ingrao è stato oggetto di monitoraggio e analisi nell'ambito del piano di

gestione del verde cittadino? Nell'ambito di tali analisi è stata verificata l'eventuale propensione al cedimento? Nell'avvio del cantiere di via Roma si è valutato l'impatto dei lavori sulle alberature? Quali interventi si stanno programmando per mettere in sicurezza il ficus?

Sono le domande contenute in una interrogazione urgente presentata da Francesca Mulas, Giulia Andreozzi, Rita Polo, Francesca Ghirra, Fabrizio Marcello e Camilla Soru e che sarà discussa oggi in Consiglio comunale.

I consiglieri e le consigliere dell’opposizione ricordano che «il 13 maggio 2019 è stato aggiudicato l'appalto per il servizio di cura del verde urbano per sei anni alla Rti composta dalle società Santamaria, Smei e Imera» e che «tale servizio prevede anche il piano del verde con il monitoraggio, il censimento e l'analisi del patrimonio verde di Cagliari, che comprende anche 14.300 alberi di altezza pari o superiore ai 4

metri d'altezza».

Due anni fa, l’11 maggio del 2021, in un’altra interrogazione il consigliere sardista aveva chiesto invece lo spostamento dell’edicola al centro della piazza, rendendo così libera la visuale del bellissimo ficus. Succederà, ma per cause di forza maggiore.

