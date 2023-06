Opposizione sempre più divisa sulle armi I Cinquestelle parlano di «deriva Dem» 

Il campo largo non c'è, nemmeno all'orizzonte. Malgrado gli appelli del Pd per l'unità, le opposizioni vanno spesso in ordine sparso. Il voto in Ue sulla possibilità di usare i fondi del Pnrr per le armi ha rappresentato le distanze. Non la prima. Il Pd si è diviso, il Terzo polo ha detto sì, M5s e Verdi-Si, no.

Al di là degli intenti di collaborazione su salario minimo o difesa della sanità pubblica, su quelli scivolosi le convergenze inciampano. Giuseppe Conte, che sul campo largo ha il freno a mano tirato, sottolinea che il M5s è «l'unica forza politica italiana a dire no, con coerenza, sino al voto finale».

Duro anche il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli: ha definito «incomprensibile» la condotta del Pd. Il voto nell'Europarlamento ha esportato in Ue e sulle armi una divisione che pochi giorni prima c'era stata - quasi analoga - in commissione Giustizia alla Camera su un tema etico. «Il campo largo non esiste», dice Ettore Rosato di Iv, «non abbiamo nulla da condividere con la deriva del Pd». Si riferiva al voto in Ue su Pnrr e armi.

RIPRODUZIONE RISERVATA