Opposizione preoccupata: «Avremo la guardia medica?» 

Uno dei due medici di base con un contratto in scadenza, l’incertezza sull’apertura della guardia turistica e, nel complesso, una forte precarietà per quanto riguarda l’assistenza sanitaria pubblica. È la situazione segnalata ancora una volta dal gruppo di minoranza con una interrogazione diretta al primo cittadino Gianluca Dessì.

«Siamo molto preoccupati - sottolineano Livio Carboni, Tore Sanna, Federica Onano e Luisa Cadoni - per il perdurare di questa precarietà nell’ambito della sanità pubblica, sempre più carente nel nostro paese. Precarietà che non può essere compensata dalla forte espansione dell’assistenza sanitaria privata che si è registrata negli ultimi anni, soprattutto in virtù dei costi». I consiglieri ricordano che nel 2023 non è stato attivato il servizio di guardia medica turistica «causando notevoli disagi soprattutto ai turisti che sono stati costretti a rivolgersi ai centri di assistenza sanitari privati».

Da qui le richieste al sindaco: «Ha considerato il sindaco che altre località si stanno muovendo per convincere i medici a trasferirsi?». E ancora: «Non ritiene magari opportuno coinvolgere l’intero Consiglio per discutere e approvare un ordine del giorno contenente una richiesta all’Ares sia per quanto riguarda la stabilizzazione di Luigi Cadeddu sia per la richiesta di garanzie sulla guardia medica turistica?».

