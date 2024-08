Opposizione in piazza contro  Maduro 

Caracas. Al suono assordante dei cacerolazos (dal nome dato alle casseruole percosse dalla popolazione in segno di dissenso) e gridando insistentemente “libertà”, migliaia di persone ieri si sono riversate nelle strade, in Venezuela e altrove (cortei si sono registrati anche a Bruxelles e Miami), per protestare contro la contestata rielezione di Nicolás Maduro alle presidenziali del 28 luglio. Sul voto si fa infatti sempre più pesante il sospetto di brogli, anche per l’insistenza delle autorità nel rimandare a oltranza la pubblicazione dei verbali completi e definitivi degli scrutini. Le manifestazioni, convocate dall'opposizione guidata da María Corina Machado e dal suo candidato alla presidenza, Edmundo González Urrutia, arrivano nel momento in cui un numero crescente di Paesi - su cui spiccano gli Usa - ha già riconosciuto il rivale di Maduro come il presidente effettivamente eletto. Parallelamente alle dimostrazioni anti-chavismo, il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), attualmente al potere nel Paese sudamericano, ha indetto una «grande marcia nazionale per la pace» che mira a sostenere la regolare investitura di Maduro, presentatosi alle urne per un terzo mandato di 6 anni. Deciso a non mollare la poltrona, Maduro ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, accusando l'opposizione di attacchi con armi e granate durante le proteste.

RIPRODUZIONE RISERVATA