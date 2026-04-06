Opposizione contro Demurtas: manca programmazione 

Le turbolenze della politica cittadina non si fermano neppure per le festività pasquali. Al centro restano le politiche culturali che fanno capo all’assessore Natascia Demurtas, vicesindaca Pd, contestata dal vice presidente della commissione Antonello Cucca dopo le dimissioni della presidente Paola Siotto (M5S). Il gruppo di opposizione “SiAmo Nuoro” con i consiglieri Pierluigi Saiu e Bastianella Buffoni vanno all’attacco, soprattutto sul programma legato alla festa del Redentore. E non solo. «Quanto sta accadendo nella commissione Cultura certifica una verità che denunciamo da tempo: questa maggioranza è divisa, priva di visione e incapace di gestire persino il confronto interno», sostengono.Le dimissioni della presidente Paola Siotto non sono un fatto marginale, ma un segnale politico chiaro che merita rispetto. Siotto ha lavorato con serietà e competenza, promuovendo un confronto reale all’interno della commissione. Se oggi lascia la guida, è perché quel lavoro è stato evidentemente ignorato», aggiungono.

I due esponenti dell’opposizione insistono: «La commissione Cultura è stata svuotata del suo ruolo. Le parole del vicepresidente Antonello Cucca descrivono una situazione evidente: proposte discusse, contributi condivisi, criticità emerse, tutto rimasto senza seguito.Nel frattempo, l’assessorato guidato da Natascia Demurtas procede senza un reale coinvolgimento degli organismi consiliari e senza una visione chiara per l’evento più identitario della città. Sul Redentore si sta consumando l’ennesima occasione mancata.Non basta liquidare le critiche come “strumentalizzazioni”: il problema è politico. Se il programma è ancora in costruzione, è grave che il lavoro della commissione venga ignorato. Se invece le scelte sono già definite, siamo di fronte a una gestione chiusa e autoreferenziale.In entrambi i casi emerge una mancanza evidente di metodo e di direzione».Secondo Saiu e Buffoni manca la programmazione, anche sul centenario del Nobel a Grazia Deledda o sul cinquantesimo dalla morte di Salvatore Satta «trascorso nel silenzio».

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