Opposizione all’attacco sulla sanità 

L’intenzione è una: impegnare sindaco e Giunta «a esprimersi incondizionatamente a sostegno della salute pubblica, per il suo rafforzamento, intraprendere tutte le azioni e gli interventi possibili nei confronti dell’Amministrazione regionale e delle gerarchie poste al governo della sanità, per rappresentare le esigenze del territorio e delle sue componenti sociali e professionali».

Per questo i consiglieri di minoranza hanno presentato ieri mattina una mozione. «La situazione nell’ospedale San Martino continua a essere di forte sofferenza, in una situazione di costante affanno e costretto a sovraccarichi- si legge nel documento che vede come prima firmataria Carla Della Volpe – Il numero di medici di base e di pediatri nel territorio provinciale è ancora insufficiente; la Guardia medica continua a funzionare a singhiozzo e gli Ascot aprono solo pochi giorni alla settimana».

Oltre a lei però i colleghi di minoranza Efisio Sanna, Francesca Marchi, Umberto Marcoli, Maria Obinu, Massimiliano Daga, Giuseppe Obinu e Francesco Federico denunciano «Tempi di attesa sempre più elevati e la sospensione di molte prestazioni, alcune anche legate a patologie gravi, che costringono sempre più i cittadini a rivolgersi al privato o a rinunciare alle cure». E, come se non bastasse, «la continuità assistenziale ridotta ai minimi termini rischia di non assicurare i livelli essenziali di assistenza». ( m. g. )

