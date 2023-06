Oppo-Soares terzi in Coppa del Mondo 

Da sei anni, che ci sia sull’altro carrello Pietro Willi Ruta o Gabriel Soares, l’oristanese Stefano Oppo non manca un podio nel doppio pesi leggeri a livello internazionale, Olimpiadi e Mondiali compresi. Ieri a Varese, nella tappa di Coppa del Mondo di canottaggio, il 28enne dei Carabinieri e Soares hanno conquistato la medaglia di bronzo (una delle nove vinte complessivamente dall’Italia) al termine di un finale ad alto contenuto spettacolare. Il successo è andato all’equipaggio della Svizzera (Jan Schaeuble e Raphael A. Ireland), davanti alla Francia (Hugo Beurey e Ferdinand Ludwig) che ha preceduto di 14 centesimi i due azzurri.

«È stata una bellissima gara, non vedo l’ora di riguardarmela, da dentro ho avuto l’impressione che sia stata davvero veloce», ha detto Oppo. «Abbiamo cercato di partire forte per stare davanti, conoscevamo la parte centrale della Svizzera e siamo stati lì a tenerla, anche se poi ha mantenuto la testa della corsa mentre la Francia è venuta su molto forte. Va bene così, è stato un bellissimo percorso». Per l’Italia bottino complessivo di 9 medaglie: 4 d’oro, 3 d’argento e 2 di bronzo.

