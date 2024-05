Oppo-soares super in coppa del mondo 

Sono numeri da leggenda, ma soprattutto danno speranza in vista delle Olimpiadi. Il doppio Pesi Leggeri maschile di Stefano Oppo e Gabriel Soares (prima c’era Willy Ruta) prosegue nella prova di Coppa del Mondo di canottaggio, sulle acque del Rotsee, a Lucerna, la sua striscia di podi nelle gare internazionali che dura dal 2017. Il canottiere di Oristano e il suo compagno di banca, bissano il successo nella prima tappa di Coppa a Varese imponendosi anche in Svizzera, grazie ad una partenza fulminante e a un passo forte e compatto. Secondo e terzo posto per Svizzera e Irlanda, gli altri armi di riferimento anche in vista di Parigi. Proprio gli elvetici, appena un mese fa, si sono laureati campioni d'Europa proprio davanti ai due azzurri, mentre gli irlandesi sono campioni sia olimpici, sia mondiali carica.

Nella tappa di CdM, preceduta da qualificazioni olimpica soddisfacenti per i colori azzurri, l’Italia ha chiuso al terzo posto nel medagliere. La preparazione olimpica prosegue tra pochi giorni con il ritiro a Livigno.

