Oppo-Soares sicuri in finale 

Arrivano le finali nel canottaggio a Vaires sur Marne e ci sono subito due ottime notizie. La prima è l’argento del 4 di coppia. L'equipaggio formato da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili ha chiuso con il tempo di 5'44”40 dietro all'Olanda (5'42”00) e davanti alla Polonia, bronzo con 5'44”59, portando la prima medaglia dallo Stadio Nautico.

La seconda, e più attesa dagli appassionati isolani, è la qualificazione all’atto conclusivo per Stefano Oppo e Gabriel Soares. Il Doppio pesi leggeri azzurro ha vinto la propria semifinale tenendo a bada l’arrembante armo greco e quello norvegese e chiudendo in 6’22”85. A mezzo secondo Papakonstantinou e Gkaidatzis, a quasi 4 secondi i norvegesi Benske-Tjoem, che sono partiti con maggiore prudenza, prima di scavalcare e staccare la Spagna e prendersi l’ultimo pass per la finale a sei.

In precedenza, nella prima semifinale, gli irlandesi Fintan Mc Carthy e Paul O’Donovan si erano imposti in scioltezza (6’21”88) davanti agli svizzeri Jan Schaeuble e Raphael Ahumada (6’24”31) e Jiri Simanek e al 41enne Miroslav Vrastil, che hanno portato in finale la Repubblica Ceca in 6’25”99, spegnendo le speranze della Francia (6’26”60).

Domani (ore 12.02), il carabiniere di Oristano e suo capovoga della Marina Militare, scatteranno in acqua 4, stretti nella morsa di Irlanda (3) e Svizzera (5), i due armi che l’anno scorso li hanno preceduti ai Mondiali. Cechi (1), greci (2) e norvegesi (6) gli altri rivali.

