Oppo-Soares, prove generali in Coppa del Mondo a Varese  

L’appuntamento clou della stagione (e non soltanto di quella) è l’Olimpiade di Parigi ma Stefano Oppo, già bronzo a Tokyo, vuole arrivarci pronto. Il bronzo mondiale gli evita la qualificazione di Lucerna (dove andrà, ma per la Coppa del Mondo), ma lui e Gabriel Soares, con quale nel Doppio pesi leggeri fa ormai coppia fissa (sino a Tokyo c’era Pietro W. Ruta, passato al “quattro”) hanno una tabella di marcia in tre momenti, che comprende la tappa italiana di Coppa del Mondo, domani a domenica a Varese e l’Europeo a fine aprile in Ungheria.

Il carabiniere di Oristano e il “marinaio” nato in Brasile, già sul bacino di Schiranna puntano al massimo, così come gli altri equipaggi selezionati dal dt Francesco Cattaneo. C’è anche il Doppio B (Niels Torre-Giovanni Borgonovo). Batterie domani mattina. ( c.a.m. ).

