Oppo-soares già in semifinale con il terzo tempo complessivo 

Stefano Oppo e Gabriel Soares non tradiscono. L’oristanese dei Carabinieri e il lombardo-brasiliano della Marina Militare hanno vinto la batteria del Doppio Pesi Leggeri maschile e si sono guadagnati il passaggio diretto in semifinale. Per gli azzurri una prova combattuta, ma senza rischi: soltanto la Repubblica Ceca ha provato a reggere il ritmo imposto sin dai primi colpi, arrendendosi soltanto negli ultimi 200 metri: per l’Italia, che ha chiuso in 6’29”92, terzo tempo complessivo dietro i due della prima batteria, vinta dai campioni d’Europea della Svizzera Jan Schaeuble e Raphael Ahumada in 6’24”88 davanti alla Spagna (6’28”92). Un po’ più lenta la terza serie, con gli irlandesi Fintan Mc Carthy e Paol O’Donovan, campioni in carica, che hanno giocato come il gatto col topo con i norvegesi e i greci, salvo staccarli nel finale e chiudere in 6’34”12. Le semifinali sono in programma mercoledì alle 11.14.

Sulle acque olimpiche di Vaires-sur-Marne, avanza in semifinale anche e il doppio Senior femminile di Stefania Gobbi e Clara Guerra. Nel recupero, le azzurre sono terze alle spalle di Olanda e (per appena due centesimi di secondo) Norvegia.

Disputeranno i recuperi anche il Sue senza maschile di Giovanni Codato e Davide Comini (quarto in batteria) e il Quattro senza maschile di Nicholas Kohl, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale e Matteo Lodo (quinto). Eliminato il doppio Senior maschile di Matteo Sartori e Nicolò Carucci, quarti nel ripescaggio e che di fatto chiudono questa Olimpiade al tredicesimo posto. Oggi debuttano le ammiraglie, l’Otto maschile e femminile.

