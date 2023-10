Oppo agli studenti: «Sognare in grande» 

«Non abbiate paura di sognare in grande: ci vuole tanto lavoro e sacrificio, ma a piccoli passi è possibile raggiungere il traguardo. Il sogno di andare alle olimpiadi non è irraggiungibile. Tutto si costruisce partendo da piccoli obiettivi, ma tenendo lo sguardo ben saldo sulla meta finale». Il campione olimpico Stefano Oppo ha incontrato ieri gli studenti del liceo Galilei di Macomer. Bronzo olimpico a Tokio nel 2021, campione d’Europa nel 2020, 4 titoli mondiali, 17 volte campione italiano: il giovane oristanese ha condiviso la sua esperienza con i giovani, coinvolgendoli in un’intensa riflessione sull’impegno nel perseguire gli obiettivi. «Il villaggio olimpico è un mondo a parte - dice - offre l’opportunità di incontrare campioni, persone di grande determinazione e spirito di sacrificio che, nonostante l’abitudine alla vittoria, ogni volta si commuovono. Confrontarmi con loro mi ha permesso di rafforzare la mia risolutezza e di puntare a obiettivi sempre maggiori». Determinazione, pianificazione degli obiettivi, orientamento verso il risultato sono indispensabili per ogni studente. «L’obiettivo - spiega Paolo Maioli, ideatore dell’evento - è presentare agli studenti un modello positivo, che sia da guida per la loro realizzazione culturale e sociale, perché diventino cittadini consapevoli e attivi». L’incontro rientra nel progetto “Special Team” che da10 anni l’Istituto porta avanti come Polo regionale di Iport integrato. «Lavoriamo per dare agli studenti speciali l’opportunità di condividere la quotidianità con gioia», afferma la dirigente scolastica Gavina Cappai.

