“Oppenheimer”, e poi il mondo esplose  

Gli occhi azzurri glaciali, quell'inquietudine interna che sembra un filo rosso dei personaggi della sua carriera, Cillian Murphy, il violento Tommy Shelby di “Peaky Blinders”, la serie inglese di culto, mette il suo talento al servizio di Christopher Nolan e finalmente entra da protagonista ad Hollywood. È J. Robert Oppenheimer, il fisico geniale che ha guidato l'invenzione della bomba atomica che ha fermato la seconda guerra mondiale, distrutto Hiroshima e Nagasaki ed è diventata il punto di non ritorno per tutto il mondo.

Un fardello pesantissimo cui si uniscono, nella storia dello scienziato, il maccartismo, i sospetti di essere una spia russa in piena Guerra Fredda. Basato sulla biografia di Oppenheimer vincitrice del Premio Pulitzer “American Prometheus” di Kai Bird e Martin J. Sherwin, il film, uscito nel mondo e negli Usa insieme a “Barbie” (il famoso duo dei record “Barbienheimer”), arriva in Italia in sala dal 23 agosto con Universal ed è da non perdere. Nel cast Emily Blunt nei panni della moglie di Oppenheimer, Florence Pugh nel ruolo di Jean Tatlock, un'amante dei suoi anni accademici, Matt Damon in quello di Leslie Groves, un generale che supervisiona il Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. nei panni di Lewis Strauss, il presidente fondatore della Commissione per l'energia atomica, che altera il corso della vita postbellica.

L'ingresso a Hollywood è da star: Murphy si è calato nel ruolo da protagonista allenandosi con un fisico per memorizzare alcune pesanti equazioni e studiando i concetti chiave del progetto Manhattan, fissando l'invisibile che lui è capace di visualizzare. E Nolan gli sta addosso in ogniscena.

