Opere, taglio ai fondi e polemiche 

Scarsa capacità di programmazione, burocrazia lumaca e conseguenti ritardi nella spendita della risorse. Negli ultimi cinque anni la provincia di Oristano ha visto sfumare diverse occasioni: progetti finanziati dalla Regione e cantieri mai avviati. Il caso dei cinque milioni di euro destinati alla riqualificazione del porticciolo di Torregrande, al centro di un infinito tira è molla con gli uffici cagliaritani, è il più clamoroso. Ma non l’unico.

Lista nera

Nel lungo elenco rientrano anche i dieci milioni di euro per la realizzazione del tracciato della parte finale della strada Siamanna-Allai, che comprende la costruzione del nuovo ponte all’ingresso del paese. Risorse tornate nelle casse regionali e destinate ad altri interventi. L’ultima stoccata alla viabilità provinciale è arrivata con la delibera del 25 luglio, che da una parte riduce da 4 a 1 milione 400 mila euro lo stanziamento per la messa in sicurezza del tratto stradale tra Oristano, Cabras e San Giovanni di Sinis; dall’altra dimezza i fondi destinati al completamento della circonvallazione di Cuglieri. Sulla questione si è acceso un duro scontro che ha visto protagonisti l’esponente del Partito Democratico Antonio Solinas, e i due consiglieri regionali di Forza Italia, Emanuele Cera, e dei Riformatori, Annalisa Mele.

Lo scontro

Per il primo non ci sono dubbi, parte della responsabilità è dell’attuale classe che rappresenta l’Oristanese nell’assemblea di via Roma. «Chiedo perché le risorse vengano ridimensionate o addirittura cancellate nel silenzio totale dei consiglieri di maggioranza del territorio». La replica non si è fatta attendere. «Appare quanto mai inopportuna l’accusa di disinteresse denunciata da un ex consigliere regionale dell’Oristanese – dichiara Cera – malgrado conosca le inefficienze della Provincia di Oristano, amministrata da anni da un esponente del suo partito, si permette di accusare chi responsabilità non ha». Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo ponte di attraversamento del Rio Flumineddu «il definanziamento è legato ai ritardi accumulati nella progettazione e per il mancato esito positivo della Via», spiega Cera, assicurando che «considerata l’importanza dell’opera per il territorio, la Giunta ha confermato una quota di finanziamento a favore della Provincia di Oristano, pari a 790mila euro. La restante parte definanziata, 8 milioni 210mila euro è stata rimodulata per interventi tra cui il completamento della Circonvallazione di Cuglieri, anch’esso a cura della Provincia e per il quale a oggi non risulta conclusa la progettazione. In merito alla viabilità Oristano-San Giovanni di Sinis Cera ricorda che «Il definanziamento si è reso necessario per ragioni legate ai tempi di spendita delle risorse che il Comune di Cabras, non era in grado di poter rispettare». Il consigliere forzista aggiunge che «la Giunta ha confermato una quota di finanziamento, al Comune di Cabras, per 1 milione 600mila euro. La restante parte, 2 milioni 300mila, potrà essere oggetto di riprogrammazione regionale». Dura anche la replica di Annalisa Mele. «Lo stato delle strade e delle incompiute è sotto gli occhi di tutti, frutto di inefficienza di anni di chi amministra la Provincia». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA