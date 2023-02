Opere pubbliche, un programma da 48 milioni 

La giunta comunale guidata dal sindaco Ignazio Locci ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025. Prevede investimenti per 48 milioni di euro, 16 e mezzo dei quali per assolvere alla programmazione del 2023.

Quest’anno, infatti, andranno a conclusione le opere in fase di realizzazione, come il rifacimento di piazza De Gasperi dove la scadenza prevista è slittata per ben due volte, a causa delle congiunture internazionali che hanno interessato la politica dei prezzi dei materiali, e la riqualificazione del campanile. «In cinque anni e mezzo - dice il sindaco Ignazio Locci - abbiamo superato il livello di investimenti degli ultimi 25 anni, in termini di programmazione, progettazione, spendita di risorse. Sul tema delle opere pubbliche, infatti, possiamo affermare senza timore di smentita che, grazie agli strumenti finanziari messi in campo dallo Stato e al grande impegno degli uffici, sommato alla nostra capacità di programmare una strategia lungimirante, si sono gettate le basi per rendere la città più vivibile». Il programma prevede molteplici cantieri, come la riqualificazione della piazza Umberto, il rifacimento di viale Trento e, a seguire, la rielaborazione dei marciapiedi e dell’impianto di illuminazione di via Garibaldi. Previsto anche un programma di bitumazione delle strade, l’intervento sulla “Tomba dell’egizio” della necropoli punica, la riqualificazione dell’asilo “Sanna” e, infine, la manutenzione dei corsi d’acqua e il secondo lotto della manutenzione straordinaria del ponte. L’assessore ai Lavori pubblici Francesco Garau, nel sottolineare il grande lavoro svolto fin qui, si proietta già nel 2024. «Tra le opere in programma nel 2024, mi preme sottolineare l’investimento di circa 5 milioni per la rivisitazione del lungomare tra i diversi aspetti, vedremo finalmente il riordino della viabilità in collegamento con la parte della città che si interfaccia con la laguna».

