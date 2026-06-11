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Selargius.
12 giugno 2026 alle 00:29

Opere pubbliche: un piano da 4 milioni 

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L’assessorato ai Lavori pubblici di Selargius accelera sulle grandi opere. Un piano milionario, con finanziamenti regionali già incassati e ulteriori risorse da stanziare in bilancio. Circa 4 i milioni inseriti nella variazione di bilancio, pronta ad approdare in Consiglio, chiesti dal settore guidato dall’assessora Claudio Argiolas col supporto del direttore d’area Massimo Spettu: 250mila servono per i lavori di riqualificazione di via San Luigi, altrettanti per il progetto anti allagamenti concentrato in via Istria, 440mila per le opere del piano integrato di Su Planu, 220mila per la manutenzione dei marciapiedi, 250mila per eliminare le buche sulle strade, 600mila per gli interventi nella scuola di via Bixio. Ancora: 470mila per la palestra di via Ariosto, 110mila per l’accordo quadro manutenzione strade, 60mila per il pronto intervento negli edifici comunali. Tutti cofinanziamenti, compresi i 250mila euro per manutenere la torre di Si ‘e Boi. (f. l.)

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