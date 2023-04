Opere pubbliche, un piano da 13 milioni 

Quasi 13 milioni di opere pubbliche per i prossimi tre anni a Portoscuso: con il via libera del consiglio comunale (arrivato nei giorni scorsi con il parere contrario della minoranza) il piano triennale rientrerà nel documento del bilancio da approvare nelle prossime settimane. Gli interventi più rilevanti riguardano riqualificazioni urbane e bonifiche. Tra le opere più importanti per il 2023 c’è il secondo lotto della riqualificazione del lungomare, la passeggiata di Portoscuso con vista sul porticciolo, per cui sono previsti circa 400 mila euro. Non appena saranno conclusi i lavori sulla parte iniziale del lungomare, che comprende anche l’intervento ormai quasi ultimato sul versante Municipio, si potrà partire con la seconda parte dell’intervento. Altra riqualificazione è quella della spiaggia di Portovesme, per cui è stato previsto un milione di euro nel triennio, con pulizia e sistemazione dell’arenile e zone circostanti.

Il Comune

«È un piano triennale da circa 13 milioni di euro - dice il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Alimonda - 4 milioni e 600 mila euro per il 2023, 5 milioni e 300 mila per il 2024 e 3 milioni per il 2025. Sta proseguendo la trasformazione della nostra cittadina. Speriamo di riuscire ad accedere ai fondi del Pnrr anche se ci sono non poche difficoltà legate alla ristrettezza del personale».

La protesta

Sul piano triennale la minoranza in Consiglio ha votato contro. «Si tratta sempre delle stesse opere - dice Rossano Loddo, consigliere di minoranza - inoltre non ci sono veri e propri finanziamenti ma le opere programmate si basano sul piano delle alienazioni e su accordi di programma con Regione e Ministero». Tra le opere previste non potevano mancare le bonifiche. Nel triennio un milione e 600 mila euro per un lotto di bonifica delle strade waelz, i sentieri pavimentati con scorie industriali; intervento che riguarderà non solo stade di campagna ma anche strade in area Pip. C’è poi la messa in sicurezza della laguna di Boi Cerbus, un intervento tanto atteso da un milione e 200 mila euro. «Nella somma complessiva di 13 milioni - dice Alimonda - rientrano anche i 6 milioni di euro dell’accordo di programma concluso con Ministero e Regione, per la messa in sicurezza di emergenza della falda del bacino dei fanghi rossi dell’Eurallumina».