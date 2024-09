«Opere pubbliche, troppi ritardi» 

«Ci sono a disposizione i finanziamenti e progetti già presentati. Cosa sta aspettando la giunta ad intervenire, con la stagione delle piogge ormai alle porte, per proteggere la città dal rischio alluvioni?». Questo il senso di una mozione depositata dal capogruppo del Pd e presidente della seconda commissione Giacomo Guadagnini, che a breve approderà in aula. Dopo aver ricordato con un pizzico di sarcasmo «che gli eventi climatici in questi ultimi tre anni sono stati molto clementi nei confronti di questa Giunta» e che «in questo periodo, pur climaticamente favorevole, si è fatto poco per realizzare una barriera che potesse proteggere la città dalle alluvioni» il consigliere ricorda una serie di interventi che rimangono al palo per non si sa quali motivi.

Opere pubbliche

«Si procede con ritardi inaccettabili alla manutenzione straordinaria del canale di raccolta delle acque intorno al colle Rosmarino, pur essendoci a disposizione circa trecentomila euro – dice Guadagnini – si dispone da tempo di un milione di euro per realizzare un sistema di raccolta delle acque piovane che interessi tutto il quartiere della parte alta della città». L’esponente del partito democratico elenca altre inadempienze: «È necessaria una manutenzione che riguarda il canale di guardia che raccoglie le acque meteoriche da piazza Primo Maggio fino a Costa Medau Becciu e inoltre – aggiunge - nonostante ci sia una disponibilità finanziaria della Regione già dalle annualità 2012 e 2013 il canale tombato che ha inizio dalla zona di via Puglie e scarica nel rio Cannas, è attualmente inutilizzato per l'assenza delle necessarie opere di convogliamento, rappresentando anche un rischio igienico-sanitario per la presenza di ratti e nutrie». E infine aggiunge: «sin dal gennaio 2022 la seconda commissione ha sollecitato un progetto di fattibilità tecnico economico per la realizzazione di un canale di guardia a monte dell'intero rione, per il quale sarebbero bastati tre mesi e che invece solo nello scorso mese di maggio è stato presentato al Comune e che non è stato ancora approvato dalla Giunta». Per tutte queste motivazioni il consigliere comunale di maggioranza sta sollecitando l’amministrazione a darsi immediatamente da fare.

Il sindaco

In attesa che l’atto vada discusso in aula il sindaco Pietro Morittu anticipa che «dopo tanti anni, per la prima volta l'amministrazione dispone di un progetto di fattibilità tecnica ed economica definito in ogni aspetto che è stato inviato alla giunta regionale e per il quale è stato richiesto un incontro finalizzato a condividere il percorso per il finanziamento dell’opera».

Secondo il primo cittadino «la disponibilità del finanziamento è essenziale per la definizione dell'iter di acquisizione dei pareri, l'avvio delle procedure espropriative e l'approvazione del progetto».

