«Opere pubbliche, tre obiettivi nel 2026»  

Il piano triennale delle opere pubbliche del Comune somiglia a un libro dei sogni tenuto con ordine: titoli chiari, cifre precise, coperture finanziarie indicate. Basta però andare oltre le prime pagine per capire che, più che una raccolta di cantieri pronti a partire, è una mappa delle priorità e delle necessità che la città si porta dietro da tempo.

La spesa

Il valore complessivo supera i 113 milioni di euro, ma il peso reale del piano si concentra su pochi interventi classificati a priorità massima, quasi tutti legati a sicurezza, rischio idrogeologico, bonifiche ambientali e completamento di incompiute. Un’impostazione coerente con il Codice degli appalti, che però mette in evidenza un dato chiave: gli interventi accompagnati da una progettazione esecutiva già approvata sono pochissimi. Nella maggior parte dei casi si parla di progetti di fattibilità o, al massimo, definitivi.

Torregrande

L’opera che domina il quadro è il ripristino del tirante d’acqua nel porticciolo di Torregrande. Con i suoi 19,165 milioni di euro, finanziati dalla Regione, è l’intervento più oneroso dell’intero triennio. Una scelta strategica, che guarda allo sviluppo del litorale e alla funzionalità del porticciolo, ma che al momento non è ancora supportata da un livello progettuale esecutivo. Dal punto di vista dei numeri pesa moltissimo; da quello operativo, resta un intervento che richiederà ancora tempo prima di tradursi in cantiere.

L’elenco

Poi interventi ormai noti: la mitigazione del rischio idraulico nelle aree Pai (327mila euro), il ripristino della funzionalità idraulica al Foro Boario (circa 350mila euro), i lavori per la sicurezza e l’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi negli edifici comunali (200mila euro, con copertura da alienazioni). Tutti interventi con priorità massima e risorse indicate, ma fermi, nella maggior parte dei casi, alle fasi preliminari.

Il confronto

Il confronto con il programma 2025/27 conferma una forte continuità. Le principali voci restano le stesse, con variazioni marginali su importi o annualità. Più che nuove opere, il piano aggiorna e ripropone un elenco di criticità già note, segno di una programmazione che consolida quanto avviato, ma introduce poche vere novità. In questo quadro spiccano rare eccezioni.

Via Mazzini

Il mercato civico di via Mazzini è un caso a parte: dopo anni in cui è rimbalzato da un piano all’altro senza una copertura finanziaria, nell’ultimo programma compare finalmente con progettazione esecutiva approvata e risorse già individuate, per un investimento di oltre 3,7 milioni di euro.

L’assessore

«La sfida più importante sarà riuscire a chiudere tutte le partite finanziate con risorse Pnrr, le cui scadenze sono fissate tra marzo e giugno. Tra le priorità rientrano senza dubbio la riqualificazione del mercato di via Mazzini e del porticciolo di Torregrande. E poi, anche se può sembrare meno importante, credo sia arrivato il momento di mettere mano alla toponomastica nelle “zone sfrangiate” della città», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri.

RIPRODUZIONE RISERVATA