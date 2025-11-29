Opere pubbliche, sul tavolo 7,5 milioni 

Dalle strade agli edifici pubblici, l’attività del Comune nel 2026 passerà ancora una volta dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. In settimana il Consiglio ha approvato una maxi-manovra da oltre 7 milioni e mezzo di euro, spalmati in 62 variazioni di bilancio finalizzate a realizzare progetti e opere pubbliche. Dei fondi 4,7 milioni provengono dall’avanzo, i restanti da maggiori entrate.

Una seduta aperta con una comunicazione a sorpresa: Andrea Massidda ha annunciato l’uscita dai Riformatori, restando all’opposizione ma confluendo nel Gruppo Misto. «Una decisione presa dopo una riflessione personale e politica, maturata con responsabilità nel rispetto del percorso condiviso con il gruppo», ha spiegato. Quindi si è passati all’illustrazione dei provvedimenti.

Le risorse

Il settore più ricco è quello dei Lavori Pubblici: tra gli stanziamenti più consistenti due variazioni (400 mila e 200 mila euro) per la riqualificazione di strade e marciapiedi e due (500 mila e 200 mila) per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica. Ci sono poi 650 mila euro per costruire uffici comunali in via Tonara, 450 mila per adeguare le reti di drenaggio nei punti critici della città, 500 mila euro per la messa in sicurezza del Municipio di via San Lorenzo, 120 mila euro per la manutenzione della scuola Monumento ai Caduti. Per le strutture sportive vengono impegnati oltre 400 mila euro per completare il plesso del Comparto 8, con ulteriori 300 mila per la copertura degli spalti del campo da calcio. Al settore Ambiente vanno 550 mila euro per ampliare il cimitero e 200 mila euro per riqualificare piazza Bruto e piazza Giuliano. Alle Politiche Sociali 140 mila euro per i contributi Reis, alla Polizia Locale 50 mila euro per l’acquisto di un mezzo di protezione civile.

Critiche in Aula

In maggioranza coro di pareri favorevoli, espressi dai consiglieri Argiolas, Spiga, Ambu, Mereu e Serri. Dalla minoranza la voce contraria è dell’ormai ex Riformatore Massidda. «Ci sono tanti progetti e questioni da risolvere, sarebbe stato meglio avere più tempo per sviscerare argomento per argomento e spesa per spesa. Sono stati forniti i documenti ma non tutto è chiaro, è mancato l’approfondimento». A chiudere la discussione il sindaco Tomaso Locci: «Una manovra importante, con cui cerchiamo di dare seguito a quanto promesso in campagna elettorale e dare risposte ai cittadini. Ci stiamo sforzando perché Monserrato, che è stata ferma per troppo tempo, possa diventare un’alternativa a Cagliari per chi cerca una cittadina più piccola e vivibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA