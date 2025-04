Opere pubbliche, sul tavolo 20 milioni 

Dal centro di aggregazione con parco nel cuore di Su Planu, alla rinascita di via Trieste e via Nenni, sino al riordino dello svincolo di Is Pontis Paris e alla sistemazione del mega sterrato di via Bixio. Sono alcune delle opere inserite nell’elenco del piano triennale dei lavori pubblici di Selargius appena approvato dalla Giunta - atteso fra un mese circa in Consiglio per il sì definitivo - che fra quest’anno e il 2026 prevede investimenti per oltre 20 milioni di euro.

Cosa si farà

Poco meno di 1 milione è dedicato per le opere previste nel 2025. In testa la riqualificazione del centro sportivo e dei parchi di Su Planu, la manutenzione straordinaria del centro sociale di vico Solferino, l’efficientamento energetico degli edifici comunali, e i lavori di completamento della lottizzazione Bia ‘e Pauli. «Abbiamo investito 400mila euro per iniziare a riqualificare i marciapiedi dove si concentrano le maggiori criticità», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas, «quest’anno verrà definito il progetto, il prossimo si procederà con gli interventi». Il piano in corso di definizione si concentra nei percorsi pedonali della via e del vico Vittorio Veneto, di via Mazzini, e via Machiavelli, quelli risultati più pericolosi nello studio affidato dal Comune a dei professionisti esterni.

Nel 2026

La maggior parte delle risorse sono concentrate nel prossimo anno. Partendo dal finanziamento certo della Regione - 3 milioni - per completare il restyling in corso nel quartiere di Su Planu: gli interventi privati sono già partiti da tempo: appartamenti nuovi e strada in via Araolla, insieme alla rinascita dell’ex Tennis club. Il Comune si deve occupare dei nuovi spazi pubblici nella zona fra via Loni e via Montanaru, a partire dal centro di aggregazione da cinquecento metri quadri distribuiti su tre piani con accanto un parco urbano di oltre tre ettari, fontane, un’area cani, percorsi ciclopedonali illuminati a led e zone d’ombra dove potersi riparare dal sole.

Risorse anche per le scuole - di via Leonardo Da Vinci, via Lussu, via Bixio, per citarne alcune - per il polo sportivo Generale Porcu, per la riqualificazione della mediateca di via Sant’Olimpia, e per la sistemazione del mega sterrato di via Bixio per la quale il Comune ha chiesto 2 milioni e mezzo. Dopo il sì alla finanziaria in Regione dovrebbero arrivare anche 2 milioni per marciapiedi e pista ciclabile in via Trieste, altrettanti per via Nenni. «Confidiamo anche che ci venga rifinanziato il progetto per il riordino dello svincolo di Is Pontis Paris», conclude l’assessore riferendosi ai 4 milioni chiesti.

