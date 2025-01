Opere pubbliche, stanziati 600mila euro  

Nell'ultima parte del 2024 il Comune di San Giovanni Suergiu ha ottenuto finanziamenti pari a 600mila euro.

L'ultimo in ordine di tempo è arrivato lo scorso 30 dicembre ed ammonta a 80 mila euro e va a beneficio del ripristino di alcune zone danneggiate dall'ultimo grave evento climatico del 26 ottobre scorso. L'alluvione ha devastato alcune zone a rischio idrogeologico del paese e saranno sistemate con queste nuove entrate in bilancio. La somma, proveniente dalla protezione civile regionale si aggiunge ad altri 70mila euro arrivati sempre della Regione per le bonifiche di zone degradate da discariche abusive, e ai fondi delle misure del Gal pari a 180mila e ai 300mila della casa Bellu per quanto riguarda la riqualificazione dei centri urbani.

«Nel 2025 contiamo di far partire tutti i lavori che sono stati già finanziati - spiega la sindaca Elvira Usai - e riprendere alcune opere strategiche. L’obiettivo è quello di andare avanti con il programma amministrativo che abbiamo presentato agli elettori. Si tratta di interventi molto importanti che contribuiranno a rendere migliore il nostro paese».

