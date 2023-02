Opere pubbliche: stanziati 400mila euro 

Sono stati stanziati circa 400mila euro per i lavori pubblici. La Giunta comunale ha approvato tre progetti esecutivi. Il primo, di circa 150 mila euro, comprende una serie di operazioni all’interno del centro abitato, come spiega il sindaco Gianluca Melis: «Gli interventi riguarderanno il parco giochi, il nuovo cancello del cimitero comunale, la rotonda nell’ingresso del paese e un dosso presente davanti al Municipio, che sarà realizzato in asfalto. Infine saranno installati i nuovi giochi nel parco, attrezzi ginnici e arredi urbani all’interno dell’abitato».

Il secondo investimento, di circa 115mila euro, verrà utilizzato per la realizzazione dell’asfalto nell’area Pip. Altri interventi, sempre all’interno dell’abitato, riguarderanno la sistemazione di una parte della via Roma, che presenta alcuni segni di deterioramento nel tratto davanti al Comune, e di alcuni marciapiedi che richiedono manutenzione. L’ultimo intervento, che porterà a 400mila euro il totale, è stato finanziato dall’assessorato all’Istruzione per la copertura coibentata del teatro comunale. (a. c.)

