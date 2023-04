Opere pubbliche, spuntano 3 milioni 

Rappresenta una risorsa economica di natura straordinaria. Può essere utilizzata per specifiche necessità, mantenendo gli equilibri di bilancio la quota libera dell’avanzo di bilancio deliberata dal commissario straordinario, Bruno Carcangiu, per le finalità prioritarie dell’ente che mirano a portare, inderogabilmente, a termine alcune opere pubbliche che, per la loro peculiarità, rivestono carattere di urgenza.

La delibera

È quanto si evince dalla delibera firmata dal commissario straordinario, Bruno Carcangiu, che ha messo a correre cospicue risorse economiche per impinguare il finanziamento di tre importanti opere pubbliche ritenute urgenti e necessarie. Nel piano triennale delle opere pubbliche sono stati previsti dunque anche nuovi interventi, oltre il recupero degli edifici di proprietà comunale nella zona antica, il completamento e l’estensione del cimitero, e la messa a norma dell’impianto energetico del palazzo comunale, ridotto a un colabrodo, che non era stato previsto dalla vecchia amministrazione. La prima opera pubblica riguarda il “recupero integrato per la nascita di nuove polarità pubbliche, culturali e urbane”, nel centro storico di Assemini, e sarà finanziato per l’annualità del 2023 con 300 mila euro. La stessa cifra, già coperta con somme di bilancio, è stata stabilita anche per il 2024, per un importo complessivo dell’opera pari a 600 mila euro.

La seconda opera d’intervento riguarda la “nuova estensione del cimitero” per la quale saranno impiegati ben 620 mila euro per il 2023 e 450 mila euro per l’anno successivo, per un importo complessivo dell’opera pari a un milione e 70 mila euro, priva – si legge da delibera - di copertura finanziaria.

