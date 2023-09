Opere pubbliche, sì al piano da 6 milioni 

Nuovi lavori nel territorio di San Sperate: l’amministrazione ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche, confermando gli interventi già annunciate e introducendo alcune sorprese. Sul piatto più di 6 milioni di euro.

Le priorità

Secondo l’assessora ai Lavori pubblici e al Patrimonio, Ilaria Pili, sono due gli interventi principali: «Penso alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria nel piano di edilizia economica popolare da 200mila euro, previsto per l’annualità 2025 e finanziato da introiti Peep». Pili indica un altro intervento, quello per il recupero della pista di atletica del centro sportivo polivalente di Santa Suja. «L’importo in questione è di 400mila euro, un finanziamento regionale ottenuto dall’amministrazione e stanziato il febbraio scorso nella finanziaria 2023/2025. È un bel successo per il nostro gruppo che, tra gli i punti del programma elettorale, annoverava appunto quello di intraprendere azioni di ricerca di finanziamenti per il rifacimento e la riqualificazione della pista di atletica. Questa opera nello scorso piano triennale dei lavori pubblici era collegata al campo dell’impianto di via Cagliari in sintetico. Si è deciso di separare i due interventi. Per il manto erboso in sintetico continueremo la ricerca di fondi». E ancora, nel piano si parla di lavori sulle strutture scolastiche e riqualificazione dell’impianto polisportivo di Santa Suja, per cui si contano più di 700mila euro. Andrà avanti, inoltre, la ristrutturazione dell’incubatore d’impresa di via Cagliari che diventerà la nuova caserma dei carabinieri e i cui lavori sono in corso da mesi. E ancora, previsti la messa in sicurezza del municipio (quasi un milione di euro) e il miglioramento della viabilità rurale (200mila euro). Restano, tuttavia, diverse opere fuori dal piano. «Tutti i lavori sotto i 100mila euro non sono riportati – chiude Pili – ma oltre a quelli ce ne sono altri che per svariati motivi non sono elencati, ma ci sono». Tra questi l’area camper, la bonifica dell’Apoac (con più di un milione e mezzo di euro sul piatto), le operazioni sulla nuova sede Sos, completamento dell’incompiuta di Pixinortu.

Area Pip

Capitolo a parte per il piano di valorizzazioni e alienazioni dei beni immobili. «Vogliamo aiutare i cittadini che vogliono aprire delle attività nella zona artigianale – spiega l’assessore all’Urbanistica, Roberto Schirru –. Per farlo stiamo puntando su due lotti in zona Pip Is Spinargius da valorizzare».

