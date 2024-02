Opere pubbliche, priorità allo sport 

Dai banchi del Consiglio comunale si torna a parlare di opere pubbliche e della "San Sperate del domani", quella che secondo i piani della maggioranza vanterà impianti sportivi all'avanguardia, migliori. E se lo sport, specie in giovane età, è strumento di aggregazione sociale, in politica comunale (e non solo) diventa argomento divisivo, capace di accendere la miccia del dibattito.

I numeri

Il piano triennale 2024/2026 delle opere pubbliche è stato approvato durante l'ultimo Consiglio comunale, in anticipo rispetto all'anno scorso (a settembre 2023). Più di 6milioni e mezzo di euro, sul tavolo, per i primi due anni. E ulteriori 1,2 milioni sono arrivati dalla Regione. «Le strutture sportive, scolastiche e sociali sono al centro di un'importante pianificazione», spiega il sindaco Fabrizio Madeddu, «a loro sono destinate cospicue risorse con grandi impatti positivi, dal punto di vista sociale, per gli anni a venire».

Due milioni circa sono destinati agli impianti sportivi cittadini, senza contare gli interventi minori o privati (come il project financing nel centro di Santa Suja).

La critica

«L'amministrazione sta cercando di recuperare il tempo perso», dichiara piccato Gianluca Schirru, consigliere di minoranza. «Loro hanno la responsabilità politica di aver portato l’impiantistica sportiva in questa situazione imbarazzante e preoccupante. L'impatto futuro sulle generazioni di bambini e ragazzi che sono stati costretti a rinunciare a praticare lo sport è imprevedibile, sia in termini sociali sia rispetto alla costruzione di una cultura dell’impegno e del merito, valori tipici sportivi».

Schirru chiude con speranza: «Ci auguriamo che la sensibilità sul tema sia cambiata. Durante la legislatura continueremo a vigilare e stimolare l’amministrazione, come abbiamo fatto con tante interrogazioni, a riportare l’offerta sportiva a livelli accettabili per la popolazione».

Il sindaco

Replica Madeddu: «L'opposizione conosce bene le nostre risposte concrete ai loro slogan negativi. Abbiamo strumenti, risorse e pianificazione». E poi cita alcuni dei lavori in esame: «Completeremo la struttura di Santa Suja (oltre 500mila euro) che consentirà di evadere richieste di spazi sportivi. Poi le nuove tribune per il campo sportivo di via Cagliari (400mila), nuova pista di atletica (ancora 400mila) e ristrutturazione degli spogliatoi (250mila). Quindi il completamento del bocciodromo (280mila euro), il nuovo tappeto del campo della palestra di via Sassari (120mila). Risposte concrete verso chi millanta la nostra poca sensibilità verso il settore sportivo».

