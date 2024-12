Opere pubbliche, piano più ricco 

Ambiente e nuove opere: è il binomio che il Comune di Arbus intende perseguire per il futuro del paese e della Costa Verde. Il via libera è arrivato dal Consiglio comunale con una variazione di bilancio che sblocca due milioni di euro dall’avanzo vincolato che, sommati ai quattro milioni del Piano annuale delle opere pubbliche. La minoranza ha bocciato l’atto. «La manovra di recupero andava fatta prima, a fine anno è destinata a restare sulla carta», ha detto il consigliere Gianni Lussu.

Il tesoretto

È stato Salis a presentare la variazione e le rispettive voci di spesa e investimenti. «Da qualche anno – ha esordito il sindaco – abbiamo in bilancio quattro milioni di euro nell’avanzo vincolato. La metà della somma è stata sbloccata e rappresenta a pieno le priorità dei lavori legati alle manutenzioni che ci eravamo dati, all’ambiente, alla viabilità, alla scuola. Non capisco le ragioni della minoranza, per anni hanno lamentato il fatto che le risorse erano chiuse in un cassetto, ora che abbiamo deciso di spenderle, votano contro». Nel dettaglio gli interventi principali interessano il fenomeno franoso a Porto Palma per 800 mila euro, l’importo di 300 mila euro per la bonifica di zone inquinate, come Mitza is Concas e Imperatore, 212 mila euro per la mensa scolastica, 100 mila euro per l’accesso ai Siti d’interesse comunitario, 300 mila euro per la viabilità. «Una proposta importante – aggiunge Salis – sul piano delle opere che scivola direttamente nell’esercizio 2025, dunque si parte subito».

Il programma

Rispetto invece alla gestione dei fondi del piano annuale delle opere pubbliche per quattro milioni e 200 mila di euro, ci sono novità. Intanto ricompaiono 210 mila euro per la chiesa di Santa Barbara, poi 147 mila per piazza San Lussorio, eterna incompiuta, 850 mila euro per interventi di sicurezza sul rio Sa Barca, 250 mila euro per il Piano artigianale, 150 mila euro per le aree umide della frazione di Sant’Antonio di Santadi. «Diverse – precisa l’assessore di riferimento, Alessandro Pani – sono le opere in fase di gara, tra cui la pineta comunale, la zona industriale e altre per un totale di un milione e 100 mila euro. La realizzazione di un Meltin Pot a Piscinas e la riqualificazione energetica di alcuni edifici per oltre 600 mila euro. Alcuni lavori poi che, col nuovo codice degli appalti, non sono inseriti nel Piano perché l’importo è inferiore a 150 mila euro».

No della minoranza

«I fondi – dice il consigliere Lussu – nella disponibilità del Comune ci sono da tempo, il tanto da aver potuto completare le opere. Invece eccoci all’anno zero. Dalle casse del Comune all’inaugurazione dell’opera, il cammino è lungo. Inserire a dicembre le somme nei rispettivi capitoli di bilancio è il primo passo per arrivare, forse, ai cantieri nel 2026. E questa non è burocrazia, semplicemente negligenza della Giunta».

