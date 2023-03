Opere pubbliche, piano di 40 milioni 

Nel dettaglio, oltre sette milioni di euro da spendere per la prima annualità, quasi 13 milioni da utilizzare per la seconda e 20 per completare la terza. Un tesoretto importante che l’esecutivo punta ovviamente a spendere entro la fine del mandato amministrativo. Ne è convinto lo stesso assessore Ledda, che elenca gli interventi in fase di avvio.

L’ultimo atto integrato nel documento di programmazione è stato quello del finanziamento di 350mila euro per la realizzazione dei lavori di adeguamento del Palazzo comunale, destinati a sala operativa della Protezione civile e acquisto delle dotazioni di supporto al Centro operativo comunale.

Complessivamente però, il programma triennale (2023/2025) delle opere pubbliche e l’elenco di quest’anno, recentemente licenziato dalla Giunta guidata dal sindaco Piero Casula è sicuramente molto ambizioso. Secondo lo schema predisposto dall’ufficio tecnico, firmato dalla referente Elena Beccu ed il cui titolare politico è il vicesindaco Federico Ledda, si parla complessivamente di circa 40 milioni di investimenti.

Il tesoretto

Nel dettaglio, oltre sette milioni di euro da spendere per la prima annualità, quasi 13 milioni da utilizzare per la seconda e 20 per completare la terza. Un tesoretto importante che l’esecutivo punta ovviamente a spendere entro la fine del mandato amministrativo. Ne è convinto lo stesso assessore Ledda, che elenca gli interventi in fase di avvio.

Le opere

«Sono diverse le opere iniziate - evidenzia - come i restauri della Cattedrale, la prosecuzione degli interventi di difesa spondale, la sistemazione del teatro civico, la ristrutturazione della scuola materna Rodari e della media 1, la realizzazione della scala della spiaggia di Turas. Altre modificazioni - sottolinea l’assessore - riguardano l'inserimento di opere finanziate nell'ultimo anno quali interventi sulla viabilità rurale, il ripristino della strada di Badde Orca, il completamento di via Ariosto, la ristrutturazione della torre dell'Isola Rossa e il secondo finanziamento sul molo di sopraflutto».

L’elenco

Secondi i dati l'assessorato ed il settore lavori pubblici sono impegnati attualmente su circa 50 opere, alcune in avvio, altre in fase di redazione dei progetti o nel mezzo degli iter necessari per l'avvio delle opere.

«Enormi ritardi»

Al grado di soddisfazione dell’assessore Federico Ledda non corrisponde il giudizio espresso dai gruppi di minoranza.

«In questi anni - evidenza la consigliera Rosalia Acca - abbiamo denunciato più volte in Consiglio e nelle interrogazioni enormi ritardi nel portare avanti e concludere le opere. Lavori peraltro già finanziati da tempo, anche da amministrazioni precedenti, e fermi al palo. Siamo preoccupati soprattutto per le evidenti lungaggini accumulate negli interventi di mitigazioni e sul drenaggio urbano, opere fondamentali e necessarie per la messa in sicurezza della città, ma ancora bloccate».

«Nessun blocco»

L’assessore Ledda mette in luce al contrario quanto si sta facendo. «Nessuna delle opere è ferma – sottolinea il vicesindaco - si lavora con impegno per riuscire a portare avanti più interventi nelle possibilità concesse dagli obblighi burocratici che talvolta appaiono fitti».

