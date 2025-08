Opere pubbliche, piano da otto milioni  

Scuole, viabilità urbana, impianti sportivi, parchi, fondi per le imprese. Sono queste le voci principali inserite nel piano triennale delle opere pubbliche 2025/2027 del Comune di Donori. Una partita da quasi 8 milioni di euro con gran parte delle risorse programmate nelle prima annualità (4,9 milioni di euro).

La fetta più grossa degli stanziamenti, 1,6 milioni di euro, sarà utilizzata per la riqualificazione e l’ampliamento del polo scolastico di via Dante finanziato nel 2023 con 3,85 milioni del Pnrr. Per il 2025 figurano anche 337mila euro per la sistemazione della strada di collegamento tra il centro urbano e la statale 387, 300mila euro per l’efficientamento energetico del palazzo comunale, 210mila euro per la messa in sicurezza di alcune strade urbane con passaggi pedonali rialzati e 215mila per i campi sportivi del centro polivalente.

Per il 2026, in programma 1,4 milioni di euro per la manutenzione degli impianti sportivi di viale Europa, 500mila euro per la realizzazione della rotatoria nello svincolo sulla 387 tra il paese e la zona industriale, 500mila per le strade rurali, 300mila euro per un parco periurbano, 375mila euro per la manutenzione dell’incubatore di impresa.

Oltre 5,4 milioni provengono da Stato e Regione, gli altri importi saranno finanziati con i fondi comunali (430mila) e con i mutui. (c. z.)

