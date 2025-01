Opere pubbliche, piano da 19 milioni 

Quasi 19 milioni per le opere pubbliche progettate per il prossimo triennio.

A Serramanna il Consiglio comunale ha votato il Programma triennale dei lavori pubblici, annualità 2025 – 2027, che prevede investimenti per complessivi 18 milioni e 780mila euro coperti «con finanziamenti regionali e con risorse comunali», ha detto il sindaco Gabriele Littera. «Quello che andiamo ad approvare è un piano di opere pubbliche molto importante, che comprende tra le altre la manutenzione del Ponti Nou, gli impianti sportivi di Bia Nuraminis, il rifacimento della sede stradale di corso Repubblica, la riqualificazione del mercato civico e delle ex casermette», ha spiegato la vice sindaca e assessora del Lavori pubblici Moralvia Montis. «Il piano mette in campo un bel po’ di risorse per opere strategiche, alcune con finanziamenti chiesti e ottenuti, altre non ancora finanziate ma che lo saranno a breve, altre ancora con risorse comunali», aggiunge Littera.

I cantieri

In cima all’elenco delle opere, per l’importanza strategica che riveste in termini di viabilità e per l’ammontare dell’investimento, figura la costruzione del nuovo viadotto sul Flumini Mannu (il cosiddetto Ponti Nou): il progetto che riguarda il viadotto chiuso a gennaio del 2022 perché pericolante e riaperto 9 mesi dopo, prevede un investimento complessivo di 8,8 milioni di euro. Fra le altre opere pubbliche comprese nel piano triennale compaiono l’intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del corso Repubblica (3,6 milioni), il completamento della circonvallazione sud-est con la rotatoria sulla Provinciale 54 per Nuraminis (680mila euro), la riqualificazione dell’ex asilo di corso Italia, che ospiterà il Centro operativo comunale (Coc) di protezione civile (2,7 milioni di investimento), la riqualificazione del mercato civico di corso Europa (700mila euro), la riqualificazione delle ex casermette (gli edifici conosciuti per aver costituito il quartier generale delle truppe Alleate durante la seconda guerra mondiale) con un progetto da 1,2 milioni di euro e la riqualificazione dell’impianto sportivo di Bia Nuraminis (campo di atletica e campo di calcio) che prevede una spesa di 1,05 milioni di euro.

I tempi

«Si parla di progettazioni in stato avanzato e la speranza è quella di concretizzarli entro la fine la fine della consiliatura», dice ancora il sindaco Littera, che parla anche di altre opere minori come «la riqualificazione dell’ex scuola di via Rosselli, la messa a norma della biblioteca, il nuovo asilo nido, la sistemazione delle strade rurali, il piano asfalti e la manutenzione del parco Pineta. Alcune di queste opere ci verranno consegnate entro la prossima la primavera».

