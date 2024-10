Opere pubbliche: piano da 17 milioni

È di 17 milioni e 469 mila euro la previsione di spesa per le opere pubbliche del Comune di Dolianova per il prossimo triennio, 1,2 milioni di euro in meno rispetto al precedente piano.

La maggior parte delle risorse (11,8 milioni di euro) è stata impegnata per il 2026. Per il 2025 la cifra programmata è invece di 3,2 milioni con due interventi prioritari: la riqualificazione del Poliambulatorio di Piazza Europa e la sistemazione della rete viaria urbana.

Tra gli altri interventi del prossimo anno anche l’urbanizzazione primaria di Su Marrupiu (260mila euro) e la mitigazione idraulica in aree Pai (250mila). Nel 2026, il Comune conferma l’impegno più importante di 2,9 milioni per il recupero dell’ex palazzo vescovile e del giardino del complesso di San Pantaleo.

Le altre risorse andranno a progetti di rigenerazione urbana, ai servizi alla persona, alla mobilità sostenibile e alla viabilità rurale. Tra questi, figurano la pista ciclopedonale di collegamento tra il centro abitato e il parco fluviale di Bardella (un milione di euro), il completamento dell’urbanizzazione di Is Campus (390mila euro), la sistemazione delle strade rurali di Cracaxia (764mila) e Funtana Pirastu (236mila), il recupero dell’ex Caserma Beccia (1,1 milioni), il restauro dell’ex Pretura (225mila) e della ex sede della Polizia municipale (450mila).

Quasi 700mila euro serviranno per la valorizzazione del nuraghe di Santu‘Anni. La realizzazione della rotonda di Sant’Esu (500mila euro) e del parco San Pantaleo (980mila) sono infine gli obiettivi primari del 2027.

RIPRODUZIONE RISERVATA