Opere pubbliche per sette milioni di euro 

Sette milioni di euro per dare una svolta green a Bari Sardo. È la somma degli investimenti in opere pubbliche approvata dell’amministrazione Mameli. Via libera a due progetti esecutivi, subito cantierabili, per la riqualificazione dell’ex depuratore comunale. Nell’area, di 1500 metri quadri, si prevede la realizzazione di parcheggi, zone pedonali e bike sharing. Un progetto da quattro milioni di euro per la messa in sicurezza della via Mare con percorsi ciclopedonali, nuove aree parcheggi, zone verdi e percorsi in sicurezza che collegano al centro. «E ancora la riqualificazione del corso Vittorio Emanuele, il collegamento con una pista ciclopedonale garantirebbe l’accesso in sicurezza alla Cattedrale e all’ex Comune - spiega Ivan Mameli - con un intervento di riqualificazione energetica finanziato dalla Regione per 300 mila euro in corso di realizzazione, verrà destinato a biblioteca comunale». Anche su questo intervento è stato redatto un progetto esecutivo di circa un milione di euro per il rifacimento dello storico corso Vittorio, piazza Giovanni e Sa Staria. Prevista la messa in sicurezza di alcune vie del cento storico che consentono il collegamento con il centro culturale Mab, per 700 mila euro. Il Comune ha partecipato a un bando europeo. (fe. me.)

