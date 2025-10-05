Opere pubbliche per altri tre milioni 

Nuove opere pubbliche, nuove speranze: il Comune di Villasor aggiorna il documento che programma i lavori pubblici sul territorio. Dieci nuovi progetti legati a risorse regionali da più di 3 milioni e altri tre che, anticipa il sindaco Massimo Pinna, «devono ancora arrivare dal Governo, però». Il primo cittadino è comunque ottimista, in attesa degli eventuali finanziamenti extra comunali.

Gli interventi

L’okay alla modifica del piano delle opere pubbliche è arrivato con l’ultima seduta del Consiglio comunale.Nello specifico si parla della manutenzione straordinaria degli edifici scolastici (300 mila euro), della messa in sicurezza dei camminamenti del cimitero e annessi impianti (205 mila), dell’eliminazione delle barriere architettoniche di via Matta (150mila) e della manutenzione straordinaria palestra S’Isca (300 mila). E ancora, sono previsti un intervento di riqualificazione di piazza Anfiteatro (300 mila), l’efficientamento energetico del mercato comunale di via Sivilleri (300 mila), la riqualificazione delle reti di drenaggio rischio idraulico Hi3-Hi4 di via Libertà (500mila), la messa in sicurezza strade comunali con 3 lotti da 500mila euro ciascuno. E quindi poco più di 3 milioni di euro in totale.

I fondi

«Si tratta di interventi finanziati con fondi regionali», spiega i lsindaco Pinna. L’amministrazione sta lavorando anche con il Governo per ottenere altri fondi.

«Stiamo parlando – prosegue Pinna – di ulteriori fondi necessari per la mitigazione idraulica nel paese, ma anche per i lavori sulla viabilità cittadina e per l’efficientamento energetico delle scuole».

Intanto il piano delle opere pubbliche risulta comunque fitto, anche solo analizzando il programma del 2025 al netto delle nuove aggiunte: quest’anno da programma si stanno spendendo quasi un milione per la mitigazione delle problematiche idrauliche del canale di Sant’Efisio, ma anche mezzo milione per il recupero di trentatré alloggi popolari, un milione e mezzo per il recupero della scuola e un altro milione per l’ampliamento. E ancora mezzo milione per la viabilità rurale, 250mila euro per la casa di riposo e qualche ulteriore spesa fuori dal piano triennale, per lo più manutenzioni. Per tirare le somme occorre aspettare gli ultimi mesi del 2025 e quindi scoprire come sono andati i vari cantieri aperti.

RIPRODUZIONE RISERVATA