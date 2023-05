Il bilancio di previsione passa tra le polemiche. Il documento viene approvato con soli voti della maggioranza dopo una lunga e animata discussione. Nei prossimi tre anni è previsto un piano di opere pubbliche per 56 milioni di euro.

Gli interventi

«Tra i servizi, tanto impegno per le fasce più deboli della popolazione. Grande attenzione anche per energia e cultura. Puntiamo anche all’azzeramento dell’eredità di cause ed espropri, e al recupero di somme sottratte nel tempo al patrimonio della comunità, legate all’incomprensibile concetto per cui al Comune sia legittimo non pagare», dice il sindaco Giuseppe De Fanti. Tra le novità più attese, in aula viene annunciato il 2023 come l’anno del Puc, che a Guspini non viene aggiornato dal 2000.

Patrimonio immobiliare

L’assessora Stefania Atzei è intervenuta sul patrimonio immobiliare: «Una parte potrà essere alienato e dato in concessione, creando così lavoro, l’altra sarà manutenuta poiché la valorizzazione del patrimonio comunale passa anche attraverso la sua buona tenuta». «Non siamo soddisfatti del livello di cura urbana e rurale perché nonostante le vaste opportunità offerte da Pnrr, enti, strumenti e piani, continua a mancare un’idea di fondo sullo sviluppo che abbracci le potenzialità del territorio creando crescita economica e occupazione. In otto anni non si è riusciti a invertire la rotta - chiosa Marcello Pistis, consigliere di minoranza - non c’è traccia di area camper, valorizzazione del patrimonio archeologico, Guspini cardioprotetta, bonifica della discarica a Gentilis, interventi contro il randagismo». Per realizzare 36 opere pubbliche è previsto un piano di interventi da 56milioni, di cui 23 milioni per le bonifiche a Montevecchio; 33milioni sono destinati ad altri lavori tra bitumazioni e interventi ai corsi d’acqua, strade rurali e cura del verde. È stata annunciata l’istallazione di un’isola ecologica a Montevecchio. «Non andrà a modificare i costi sull’appalto dei rifiuti», dice l’assessore Marcello Serru. Quest’azione è ben vista dalla minoranza: «Si evita che le persone maleducate abbandonino dei rifiuti nell’ambiente, non trovando un luogo per conferirli», afferma Marcello Pistis. Il consigliere più giovane, il 27enne Filippo Usai si è detto preoccupato i ragazzi del paese: «Spesso manifestano un malessere generalizzato che nell’ultimo periodo è sfociato in gesti estremi. Mi chiedo cosa possiamo fare per coinvolgere la mia generazione e gli adolescenti».