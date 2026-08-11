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San Gavino.
12 agosto 2026 alle 00:40

Opere pubbliche per 5,4 milioni 

Variazione di bilancio della Giunta, sarà spostato il tracciato del rio Pardu 

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Una variazione di bilancio da 5 milioni e 400mila euro per far ripartire San Gavino. La maggioranza in Consiglio comunale ha approvato il provvedimento. Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega a Lavori pubblici e Urbanistica: «Queste risorse incideranno sulle opere pubbliche strategiche e sulle attività ordinarie. Ci sono 2milioni e 700mila euro per riprendere i lavori di spostamento del rio Pardu. Quando arriverà la Valutazione d’impatto ambientale dalla Giunta regionale, potremo approvare il progetto esecutivo e predisporre la gara». Il fiume sarà spostato di 400 metri, per ridurre il rischio idrogeologico e dare la possibilità di edificare nuove case in zone ora soggette al vincolo.

Gli altri lavori

Il Comune parteciperà con propri fondi ai finanziamenti ottenuti aggiudicandosi bandi, tra cui quelli per il rifacimento del tetto dell’ex palazzo municipale (360mila euro), per il resto dell’edificio (750mila), 380mila per ampliare il cimitero, mezzo milione per il nuovo ingresso di via Trento e altrettanto per opere di mitigazione idraulica del rio Marianna Garau. «Poi», aggiunge Altea, «ci sono 200mila euro per trasformare il capannone polivalente in Casa del carnevale e altri 200mila per rifare il campo da calcetto di via Goldoni. Inoltre, 150mila euro serviranno per riqualificare l’immobile in via Pascoli da destinare alla sede della compagnia barracellare e del centro di educazione ambientale. Abbiamo quasi raddoppiato le spese per la manutenzione del verde, daremo maggiori aiuti alle associazioni sportive e culturali». Prevista la riattivazione del servizio civile (diecimila euro), e trentamila andranno a potenziare il centro estivo. Infine, 66mila euro per la manutenzione delle strade rurali.

L’opposizione

Critico il giudizio della minoranza, come rimarca il consigliere Bebo Casu: «In questi due anni abbiamo visto agire la Giunta per i campi da tennis, per l’ecocentro e il parco Rolandi. Ora presentano un libro dei sogni. Bene la volontà di spendersi per tutte queste opere, ma credo che nella realtà se ne vedrà solo una parte. Senza priorità si creano aspettative poi deluse».

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