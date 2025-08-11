Opere pubbliche per 15,5 milioni 

Strade, parchi, rigenerazione urbana, sviluppo turistico, recupero e restauro di immobili comunali. C’è tutto questo nel piano triennale delle opere pubbliche approvato dal Comune di Dolianova. Una previsione di spesa di 15,5 milioni di euro con un terzo delle risorse già in cassa e alcune opere pronte a partire.

I fondi

Gran parte degli investimenti (10 milioni e 654mila euro) è stata programmata per il 2026. Per il 2025 la cifra prevista è invece di poco meno di 4 milioni di euro con un intervento prioritario: il recupero dell’ex palazzo vescovile e del giardino del complesso della Cattedrale di San Pantaleo per il quale il Comune ha ottenuto un maxifinanziamento dalla Regione di 2,9 milioni di euro. Già assegnato l’incarico per la progettazione del primo stralcio da 1,4 milioni di euro che riguarderà la riqualificazione dell’ex giardino. «È un intervento di alto valore storico e culturale che restituirà alla città uno dei suoi edifici più rappresentativi, rafforzando l’identità e l’attrattività del centro storico – afferma la vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici Daniela Sedda - parallelamente, il piano prevede un ampio programma di manutenzione della viabilità urbana, con interventi mirati per garantire maggiore sicurezza, comfort di circolazione e una migliore immagine del paese».

Le strade

Su questo versante è di pochi giorni fa la pubblicazione del bando di gara per il nuovo asfalto in 27 vie cittadine per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro.

Tra la programmazione del 2025 anche la pista ciclopedonale di collegamento tra il centro abitato e il parco fluviale di Bardella (un milione di euro). In questo caso le risorse devono essere ancora recuperate.

Le piazze

Per il 2026 la voce più importante (circa tre milioni di euro) riguarda la riqualificazione di Piazza Europa e Piazza Brigata Sassari dove è già partito il restauro del Poliambulatorio. Tra gli interventi del prossimo anno figurano anche l’ampliamento della zona industriale di Bardella (1,6 milioni), il completamento dell’urbanizzazione di Is Campus (390mila euro), la sistemazione delle strade rurali di Cracaxia (764mila) e Funtana Pirastu (236mila), il recupero dell’ex Caserma (1,1 milioni), il restauro dell’ex Pretura (225mila) e della vecchia sede della Polizia Municipale (450mila), il sistema di raccolta delle acque bianche all’interno del centro abitato (600mila), la riqualificazione di Villa de Villa (275mila) e il progetto di valorizzazione del nuraghe di Santu ‘Anni (690mila). «Il nostro obiettivo – conclude Sedda – è dare a Dolianova un volto sempre più curato, sicuro e accogliente. Un piano ambizioso ma concreto che guarda al futuro con radici ben piantate nella nostra storia».

