Opere pubbliche, nuovi cantieri 

La sigla, Pon, è quella che 20 anni fa permise di cambiare volto a parti degradate della città. A rispolverare il ricordo ci pensano altri 4 milioni e 662 mila euro che Carbonia si è aggiudicata (firmata la convezione tre giorni fa tra il sindaco e il ministero per la Coesione sociale) grazie ai vecchi cari Piani operativi nazionali.

I progetti

«Stavolta li abbiamo declinati per lo sviluppo culturale e sociale, restauri e iniziative turistiche – conferma il sindaco Pietro Morittu – ma rispetto al passato la sostanza non cambia: siamo in grado fra una decina di giorni di iscrivere in bilancio anche questa somma e a conti fatti in un paio di anni fra Pnrr, Pon e risorse regionali, ci apprestiamo a gestire 68 milioni di euro: uno dei dati in assoluto più alti in Italia fra le città di medio piccola grandezza». Una montagna di denaro cui fa da contraltare una città ancora largamente segnata da problemi basilari (ad esempio molte strade ancora disastrate, illuminazione pubblica a singhiozzo, impianti sportivi fatiscenti), ma il seme è gettato.Sono tre i filoni per cui occorre progettare per giustificare i quasi 4 milioni e 700 mila euro del Pon: «Nella Grande miniera di Serbariu – entra nel dettaglio il sindaco – in simbiosi con la nascita dell’ecoparco prevediamo il recupero della ex centrale elettrica come possibile museo di arte moderna e a Cortoghiana la riqualificazione della villa dell’ex direttore delle miniere. Sarà adibita a struttura ricettiva».

Bacu Abis

Il terzo indirizzo coinvolge quasi l’intera frazione mineraria di Bacu Abis (con i suoi 170 anni di storia) secondo il concetto dell’albergo diffuso. Una delibera della prossima settimana iscriverà a bilancio questi fondi. In dicembre un’agenzia del Ministero della Coesione valuterà lo stato dei progetti: «L’arrivo di questi fondi – conclude l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – ricorda il periodo vissuto venti anni fa dalla città quando seppe ricevere ingenti risorse».